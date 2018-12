Sporna odločitev, ki verjetno pomeni konec znane spletne strani

Vodstvo platforme Tumblr, enega od desetih največjih družbenih omrežij na svetu in ene najpogosteje obiskanih spletnih strani, je v ponedeljek oznanilo, da bo 17. decembra začelo blokiranje objav, ki prikazujejo goloto. Mnoge že skrbi, da je to začetek konca za Tumblr. Tja se je namreč zateklo ogromno uporabnikov, ki se zaradi prepovedovanja golote niso našli na drugih družbenih omrežjih.

Logotip spletne platforme Tumblr. Foto: Reuters

Tumblr je bil ustanovljen leta 2007, temelji pa na objavljanju fotografij, slik in besedila. Uporabniki lahko objave drugih všečkajo in jih dodajajo v svoje zbirke, mogoče pa je tudi povezovanje uporabnikov v skupnosti glede na interese, ki jih družijo.

Glavna prednost platforme Tumblr, ki jo mesečno obišče več kot pol milijarde uporabnikov, ima pa več kot 200 milijonov registriranih članov, je bila dolgo dejstvo, da so uporabniki tam na tako rekoč vsakem področju zanimanja, tudi najbolj obskurnem, lahko našli tako veliko vsebin kot somišljenikov.

Skupnost ljubiteljev preoblačenja v kostume vseh vrst oziroma tako imenovanih cosplayerjev ni tako kot na Tumblr živahna in obsežna na nobenem drugem družbenem omrežju. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preoblačenje v kostume iz vseh mogočih TV-serij, risank in videoiger, znanstvenofantastična erotična literatura, tetoviranje točno določenih delov telesa - vse, kar si lahko zamislimo, se je najverjetneje že materializiralo na platformi Tumblr.

Predvsem erotika in tudi pornografija v obliki fotografij, slik in animiranih sličic GIF sta bili od nekdaj ena glavnih privlačnosti Tumblrja. Po nekaterih ocenah je samo s pornografijo povezanih več kot deset odstotkov vseh uporabniških profilov na spletni strani, z goloto v takšni ali drugačni obliki pa še precej več.

To se morda sliši malo, a profilov na Tumblrju je skoraj 450 milijonov. Še več, kar 20 odstotkov vsega prometa, ki vodi na Tumblr, naj bi bilo tako ali drugače povezanega s pornografijo.

Uporabniki so prepričani, da si je Tumblr podpisal smrtno obsodbo

Po 17. decembru na Tumblr ne bo več mogoče naložiti vsebin, ki "prikazujejo moške ali ženske genitalije oziroma ženske prsi in spolne odnose, prav tako ne računalniške grafike, ki je videti tako realistična, da bi jo gledalec lahko zamenjal za resničen prizor".

Spomnimo: vodstvo Tumblrja je enkrat prej, in sicer leta 2013, že sprejelo sporno odločitev, povezano s pornografijo. Takrat so se odločili, da nazornih vsebin in profilov, ki občasno objavljajo nazorno vsebino, z vdelanim iskalnikom ne bo več mogoče najti. Ta poteza je razjezila ogromno uporabnikov - po eni strani niso mogli več tako preprosto najti, kar so iskali, po drugi strani pa drugi uporabniki niso mogli več tako preprosto najti njihovih profilov. Foto: zajem zaslona

Tumblr bo takšne vsebine po 17. decembru tudi dokončno izbrisal s spletne strani. Golota bo po tem datumu dovoljena le še v objavah, ki prikazujejo zdravstvene težave ali dojenje, umetnine (kipi, slike), določene vrste ilustracij ali parodij.

O tem, kaj bo ostalo na spletni strani in kaj ne, bo odločal računalnik. To je velika težava, so že zdaj prepričani številni uporabniki, ki menijo, da si je Tumblr z odločitvijo o prepovedi golote podpisal smrtno obsodbo.

Zakaj se uporabniki tako jezijo, če pa so pornografske vsebine glede na celoten Tumblr še vedno v manjšini?

Zato, ker je Tumblr stare in nove objave, ki jih v teh dneh na platformo nalagajo uporabniki, že začel označevati za neprimerne, med njimi pa je ogromno takšnih, ki glede na nov pravilnik o vsebinah za odrasle ne bi smele biti prepovedane.

Primer objave, ki jo Tumblr od zdaj naprej vidi kot neprimerno. To bo zagotovo razjezilo številne uporabnike platforme, saj je različnih skupnosti ljubiteljev japonske animacije oziroma tako imenovanih risank anime na Tumblrju ogromno. Precej je tudi takšnih, ki na Tumblr prihajajo izključno zaradi pomanjkljivo oblečenih deklet iz animejev. Foto: Twitter

Primeri vsebin, ki jih je Tumblr ožigosal za neprimerne, med drugim vključujejo risbo človeških rok, narisano oblečeno dekle, fotografijo z odejo pokritega oblečenega moškega v postelji, sliko mišičaste gorile s sončnimi očali, zajem zaslona iz televizijske oddaje, portret stripovskega superjunaka Daredevila in mnoge druge.

Številne umetnike, ki na Tumblrju gradijo svoj portfelj in pridobivajo stranke, skrbi, da nov pravilnik zanje pomeni konec, saj kot pornografijo vidi tudi takšne vsebine:

"Na Tumblrju bo ostala le še ena objava, v njej pa bo pisalo: 'Vrnite nam pornografijo'



Komentarji številnih uporabnikov spleta danes razkrivajo splošen konsenz, da bo Tumblr s cenzuriranjem erotičnih in nazornih vsebin najverjetneje izgubil večino privlačnosti. "Se pravi, da se Tumblr poslavlja?", "18. decembra Tumblrja ne bo uporabljal nihče več", "Se pravi, da bo izginilo 75 odstotkov platforme?", "Sem pravkar videl, kako je podjetje storilo samomor?", "Na Tumblrju bo ostala le še ena objava, v njej pa bo pisalo: 'Vrnite nam pornografijo'" je le nekaj komentarjev na spletnem forumu Reddit.

Kako to, da se je Tumblr sploh odločil za tako sporno odločitev, ko pa dobro vedo, zakaj mnogi uporabniki sploh prihajajo na platformo?

Glavni razlog je skoraj zagotovo novembrski incident, ko je vodstvo Tumblrja razkrilo, da se je na nekaterih uporabniških profilih kljub filtrom, ki so nameščeni, da bi to preprečili, znašla otroška pornografija.

Razkritje je bilo hkrati tudi pojasnilo za potezo Appla, ki je iz svoje trgovine z aplikacijami App Store najverjetneje prav zaradi tega umaknil Tumblr za iPhone. Aplikacija se tja še vedno ni vrnila - kdor jo želi namestiti, mora najti drug način.

V teh dneh se je marsikdo zagotovo spomnil slavnih besed Marrise Mayer, nekdanje direktorice Yahooja, ki je bil nekdanji lastnik spletne strani Tumblr. Mayerjeva je leta 2013 obljubila, da Tumblrja ne bodo zavozili, temveč bo ostal tak, kot je. To je zdaj sicer že skoraj daljna preteklost, saj Mayerjeve in Yahooja že dolgo ni več na sceni. Ne nazadnje pa sta Mayerjeva in takratni vodja Tumblrja David Karp njeno obljubo tako ali tako prelomila že dobra dva meseca pozneje, ko je Tumblr spremenil iskalnik, da prek njega ni bilo več mogoče najti nazornih vsebin. Foto: Reuters



Kakršnokoli povezovanje s pornografijo, še posebej če je ta otroška, najverjetneje meče tudi slabo luč na novega lastnika Tumblrja. Od lani je prek krovne družbe Oath to namreč ameriški Verizon, eno največjih telekomunikacijskih podjetij v ZDA in na svetu.



Verizon je Oath ustanovil junija lani in prek družbe prevzel tisto, kar je ostalo od propadlega internetnega velikana Yahoo!. Ta je bil od leta 2013 med drugim tudi lastnik platforme Tumblr.

Preberite tudi: