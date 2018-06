Spektakularne polomije: Ti srečneži so komaj odnesli celo kožo

Eden od najzanimivejših kotičkov Reddita, najpogosteje obiskanega spletnega foruma, je R/CatastrophicFailure. Gre za zbirko številnih bolj in predvsem manj znanih posnetkov in fotografij spektakularnih delovnih nezgod, inženirskih zablod, odpovedi velikih strojev in nepričakovanih eksplozij ter človeških napak. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih posnetkov polomij, ki so se na srečo končale brez smrtnih žrtev.