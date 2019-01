Sony seli svoj evropski sedež iz Velike Britanije na Nizozemsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemska podružnica Sonyja bo od 29. marca odgovorna za vso poslovanje japonskega tehnološkega podjetja razen za vsebine (filmi in televizijske vsebine).

Sony ne bo čakal na brexit križem rok. Ravno v petek, 29. marca, to je dan, ko bi moralo Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske zapustiti Evropsko unijo, in tudi dan, ko je konec fiskalnega leta za Sony, bo za vso njihovo poslovanje glede zabavne elektronike (ne pa tudi vsebin) odgovornost prevzela nizozemska podružnica.

Združevanje vsega njihovega evropskega poslovanja v nizozemsko podružnico je priprava na blažitev učinkov, ki bi jih Sonyju lahko prinesel brexit brez dogovora z Evropsko unijo, je poročal nizozemski finančni časnik Financieele Dagblad.

Od 29. marca bo evropski sedež korporacije Sony le streljaj od amsterdamskega letališča, ne več v kraju Weybridge, jugozahodno od Londona.

Odpuščanj naj ne bi bilo

Tako bo Sonyjeva nizozemska pisarna v Hoofdorpu postala evropski sedež družbe Sony, so potrdili v podružnici Sonyja za Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg.

Sprememba ne predvideva nobenih kadrovskih sprememb, Sonyjeva pisarna v Združenem kraljestvu pa bo tudi po tem datumu še naprej poslovala.

Še eno japonsko visokotehnološko podjetje – Panasonic – je prav tako napovedalo, da bo svoj evropski sedež prestavilo iz Londona na Nizozemsko.