Šokanten posnetek novega strelskega napada v ZDA, najmanj štirje mrtvi

What the fuck there is a shooting at the Madden 19 Jacksonville Tournament! pic.twitter.com/hTPBKYW9wW — exxoticx ❁ (@exxoticxH1) August 26, 2018

Do napada je prišlo v baru na tržnici Jacksonville Landing, kjer je potekal turnir v simulaciji ameriškega nogometa Madden 19. Potek turnirja so organizatorji prek spleta prenašali v živo, prekinilo pa ga je glasno streljanja iz orožja za zdaj še neznanega napadalca.

We are above scene at Jacksonville Landing. Largest police presence I’ve seen. 15 shot. At least 4 dead, according to my sources. pic.twitter.com/QqErG7PTiB — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) August 26, 2018

Policija v mestu Jacksonville je po poročanju ameriških medijev potrdila, da so potrjeno umrle najmanj štiri osebe, ki so bile v času streljanja na turnirju v videoigrah, deset pa je bilo ranjenih. Policisti naj bi ubili tudi enega od storilcev. Za zdaj še ni znano, ali je deloval sam.

Policisti v zgornji objavi na Twitterju javnost tudi obveščajo, da se v okolici okrožja Jacksonville Landing ni varno zadrževati.

Jacksonville Landing, odprta tržnica ob vodi, kjer je potekala strelska drama. Foto: Wikimedia Commons

V drugih objavah je jacksonvillska policija razkrila tudi, da se mnogo ljudi tam še vedno skriva, ker jih je strah, da bi naleteli na napadalca. Pozivajo jih, naj pokličejo telefonsko številko 911 in policisti bodo prišli po njih.

**IMPORTANT** If you are hiding in The Landing. Call 911 so we can get to you. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Kdo je strelec?

Po neuradnih informacijah, ki krožijo na Twitterju in po spletnih forumih ter v komentarjih na platformi Twitch, ki omogoča gledanje prenosov videoiger v živo, naj bi bil strelec razočaran udeleženec turnirja:

According to @ImSteveyJ, the Jacksonville shooter was a competitor in the Madden tournament that lost, opened fire on multiple people after, and then killed himself. One person hit includes NBA 2K pro player @oLARRY2K. https://t.co/0eHARZV049 — Rod Breslau (@Slasher) August 26, 2018

Teh navedb lokalna policija še ni potrdila, nekateri na Twitterju pa s prstom medtem že kažejo tudi na moškega z imenom Sam Hyde, lokalnega navdušenca nad orožjem:

Early reports coming in Jacksonville shooter is local man named Sam Hyde.#Jacksonville pic.twitter.com/LqI04X9skp — AnarchoWumbo (@deimos118) August 26, 2018

Spodnji posnetek pa naj bi nakazoval na to, da je napadalec na udeležence turnirja tik pred začetkom streljanja posvetil z laserskim namerilnikom: