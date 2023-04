Šokanten oglas za delo: razkrili skrivni pogoj za zaposlitev

Na Redditu so uporabniki iskalcem zaposlitve, ki so tudi predstavniki manjšin, napol v šali in napol zares svetovali, naj se prijavijo za delovno mesto v podjetju Arthur Grand Technologies, če jih zavrnejo, pa naj jih tožijo, ker zaposlitve niso dobili zaradi barve svoje kože.

Ameriško tehnološko podjetje Arthur Grand Technologies je objavilo oglas za delo, v katerem je naveden pogoj, da mora biti kandidat za delovno mesto analitika belec. Zraven je bil pripis, naj ta kriterij kandidatu prikrijejo. Po tem, ko je po mnenju mnogih zelo neprimeren oglas za delo močno vznemiril največji spletni forum Reddit in Twitter, je podjetje ugasnilo vse svoje profile na družbenih omrežjih z izjemo profila na LinkedInu, kjer so objavili dve različni pojasnili, zakaj se je to zgodilo.

V oglasu, ki ga je podjetje Arthur Grand Technologies objavilo na ameriški zaposlitveni portal Indeed in s katerim so iskali poslovnega analitika, ki obvlada programsko opremo Salesforce, je naveden pogoj: "Samo v ZDA rojeni državljani (belci), ki živijo največ 90 kilometrov iz Dallasa (tega ne deli s kandidati)."

Oglas za delo je pred nekaj urami, ko ga je nekdo objavil na največji spletni forum Reddit v zelo številčno skupnost, ki se zavzema za reformo (ameriškega) trga dela, izginil s portala Indeed, a so ga uporabniki pravočasno arhivirali in je še vedno dostopen na tej povezavi.

Diskriminatorni pogoj je vihar povzročil tudi na Twitterju, kjer uporabniki lepijo slike oglasa in zraven označujejo profile strank podjetja Arthur Grand Technologies, med katerimi so tudi velikani, kot sta investicijski holding Berkshire Hathaway in eden največjih igralcev obrambne industrije BAE Systems, pogodbeno pa delajo tudi za zvezno vlado ZDA, med drugim za številna ministrstva in ameriško davčno upravo.

Objavili so dve različni pojasnili incidenta

Podjetje Arthur Grand Technologies je po umiku spornega oglasa ukinilo tudi svoje profile na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram.

Aktivni ostajajo le še na družbenem omrežju LinkedIn, kjer so v zadnjih urah objavili najprej eno, nato pa še drugo pojasnilo incidenta. V prvi različici so odgovornost za vsebino zaposlitvenega oglasa pripisali enemu od zaposlenih in dodali, da so ga zaradi tega takoj odpustili.

Nato so to pojasnilo izbrisali, prav tako vse komentarje pod objavo na LinkedInu, kamor so ga delili, in objavili drugo pojasnilo: pogoj, da bodo zaposlili samo v ZDA rojeno belopolto osebo, naj bi oglasu pripisal nekdanji zaposleni, ki je imel še vedno dostop do službenega uporabniškega računa.