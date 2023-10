Oglasno sporočilo

Zaradi hitrega razvoja tehnologije, lahko danes kot bi trenil poiščemo odgovor na še tako zahtevna vprašanja. Kupimo lahko nešteto izdelkov, ki jih na domačem trgu ni na voljo. Poslovanje poteka hitreje, učinkoviteje in predvsem enostavneje. Kar pa nas verjetno najbolj navdušuje, sta dejstvo in možnost, da imeli v trenutku dostop do vseh ljudi, tudi z druge strani planeta. Ob tem pa se morda premalokrat zavedamo, da gre za vzajemnost, saj imajo tudi te drugi ljudje popolnoma enak dostop do nas.

Varnost pod vprašajem

Kako torej pri vsej tej odprtosti in povezljivosti ohraniti tisto, kar nam je najpomembnejše – našo varnost in zasebnost? Kako lahko posamezniki poskrbimo za informacijsko varnost in kako lahko k temu pripomorejo podjetja? Kakšno moč ima zakonodaja pri zagotavljanju informacijske varnosti, če vemo, da splet ne pozna meja, pravila pa je v kibernetičnem prostoru lažje kršiti? So etični hekerji res etični?

Konferenca o informacijski varnosti bo v Portorožu

Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja bodo na letošnji konferenci Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo odgovarjali vrhunski strokovnjaki s področja informacijske tehnologije in kibernetične varnosti. Ta se bo odvila 8. novembra v portoroškem hotelu Slovenija. Udeležite se je tudi vi in pomagajte zgraditi platformo za dialog o problematiki in rešitvah informacijske varnosti med uporabniki, raziskovalci, državnimi organi in gospodarstvom.

Živimo v času, ko je digitalni razvoj vse hitrejši in vse bolj neustavljiv. Čeprav nam digitalni svet lahko ponudi več kot kadarkoli, ta hrani tudi vse več naših informacij. Vse več nas. Zato mora nekdo vse te informacije skrbno varovati. Na vprašanje, ali pri informacijski varnosti zaupati človeku ali tehnologiji, lahko tako odgovorimo kar s sloganom letošnje konference – zaupanje v človeka in tehnologijo.



Dogodek organizirata Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in ISACA.SI.

