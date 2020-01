Smrt Kobeja Bryanta: trdijo, da ni šlo za nesrečo

Z nedeljsko smrtjo Kobeja Bryanta, njegove 13-letne hčerke Gianne in še sedmih drugih ljudi, vsi so umrli v helikopterski nesreči, so novo kost za glodanje dobili podporniki zloglasne teorije zarote QAnon.

QAnon predpostavlja obstoj tako imenovane ameriške globoke države (DS ali Deep State), ki se je zarotila proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ta pa jo bo razkril s pomočjo skrivnostne vladne organizacije, ki se imenuje Q.



Zagovorniki teorije verjamejo tudi, da so demokratični ameriški politiki in hollywoodski zvezdniki vpleteni v zlorabo in mednarodno trgovino z otroki ter da se na prevzem oblasti v ZDA skrivoma pripravljajo Hillary Clinton, Barack Obama in George Soros.

Obveščevalna agencija FBI je zagovornike QAnon lani označila za ekstremiste, gibanje kot celoto pa tudi za potencialno teroristično grožnjo. Foto: Reuters

QAnon je razmeroma mlado gibanje, pojavljati se je začelo šele leta 2017, a si je v tem času ustvarilo nezavidljiv sloves. Podporniki QAnon so bili do zdaj namreč vpleteni v kibernetske zločine, ustrahovanje ljudi, celo umor, precej pripadnikov skupnosti je tudi antisemitov.

QAnon: Kobejeva smrt bi vsekakor zasenčila druge odmevne dogodke

Temelj teorij zarot o smrti enega najboljših košarkarjev vseh časov, ki se širijo predvsem prek družbenega omrežja Twitter, je dejstvo, da je svetovni splet po nesreči Bryantovega helikopterja dobesedno ponorel.

V gibanju QAnon so zaradi tega že nekaj ur po Kobejevi smrti začeli namigovati, da je bila helikopterska nesreča v resnici maslo "globoke države":

Is this whole situation with Kobe Bryant a distraction from the impeachment hearings rn?



I mean, allegedly Kobe’s whole family died on that helicopter...



Note that the [DS] are taking some serious blows rn... Virus exposed with patent, impeachment getting exposed, etc.#QAnon — Anonymous 𝑸 Patriot 🇺🇸 (@ttp13526) January 26, 2020

Razlog za to naj bi bila huda problematika, s katero se je ne le v ZDA, temveč tudi drugod po svetu soočala vladajoča elita. V Združenih državah Amerike naj bi bil cilj globoke države odvrniti pozornost z ustavne obtožbe zoper predsednika ZDA Donalda Trumpa, na globalni ravni pa s širjenja koronavirusa s Kitajske v druge države.

So Kobe Bryant died in Helicopter crash... “in California” ... Corona Virus cases.... “in California”, plane Crashed... “in Corona, California” 4 days ago.... #QAnon — News For Thinkers (@NewsForThinkers) January 26, 2020

Red pilled 💊 woke folk make this go viral! Kobe was sacrificed in a helicopter crash by the Illuminati/Deep State (DS) It’s so obvious they want to distract from sham impeachment!

Kobe was sacrificed with Mr Peanut this weekend!

Mr Peanut Kobe commercial: https://t.co/Fb7kxBGpuU https://t.co/EYfF1GBV1G — QAnon 5:5 (@QAnon55) January 26, 2020

"Kobeja so žrtvovali Iluminati (domnevna skrivnostna elita, ki vlada elitam) oziroma globoka država. Zelo očitno je, da so želeli pozornost odvrniti od sramotne ustavne obtožbe!"

Maslo podpornikov QAnon so bile tudi številne fotomontaže, s katerimi so poskusili podkrepiti svojo teorijo. Eden od njih je začel širiti domneven posnetek zaslona Googlovega iskanja, na katerem je Google datum Bryantove smrti najprej označil kot datum umora, vendar naj bi Google po naročilu globoke države to hitro popravil

S Facebooka je medtem že izginila spodnji lažen zapis Kobeja Bryanta na družbenem omrežju Twitter, ki bi ga naj objavil na dan svoje smrti. Zapisal naj bi, da razpolaga s podatki, ki bodo privedli do aretacije Hillary Clinton. Spomnimo, gibanje QAnon ima Clintonovo zelo pogosto v zobeh.

Da QAnon pri "dokazovanju" svojih teorij pogosto vleče najbolj nenavadne vzporednice in jih predstavlja kot argumente, je očitno tudi zato, ker v povezavi s smrtjo Kobeja Bryanta omenjajo gospoda Kikirikija (Mr. Peanut).

Gre za v ZDA precej prepoznavno maskoto ameriškega proizvajalca prigrizkov Planters, ki jo je podjetje po kar 104 letih obstoja letos nameravalo upokojiti. Prejšnji teden so izdali tudi reklamni spot, ki prikazuje smrt gospoda Kikirikija po tem, ko reši življenje igralcema Mattu Walshu in Wesleyu Snipesu.

Kakšno zvezo ima to s Kobejem Bryantom? Nekdanji košarkar je pred šestimi leti nastopil v oglasu za Planters, v katerem mu je delal družbo otrok v kostumu gospoda Kikirikija. Za QAnon je to dovolj dober "dokaz", da Bryantova smrt ni bila posledica nesreče.

Mr. Peanut decode. Kobe w/ little boy dressed as a peanut. Watch the video. "Catch us if you can" playing in the background. A taunt at the white hats. #WWG1WGA #QAnon #QArmy https://t.co/pFEFHnwzFt — R_P (@Resolute_Ptriot) January 26, 2020

And here it is...

The tie in with Mr. Peanut's Death

The State Funeral

RIP Kobe Bryant#QAnon#WWG1WGA https://t.co/yOjnBimNDB — Lori Colley (@prayingcitizen) January 26, 2020

Update: newest trend is that Kobe = Mr. Peanut and the deep state killed them both pic.twitter.com/HJPqQ8TUnS — Aric Toler (@AricToler) January 27, 2020

