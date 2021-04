Slovenija prvič v zgodovini dobila svet za digitalizacijo

"Dobili smo prvi strateški svet za digitalizacijo v naši zgodovini. Sestavlja ga več kot 30 vodilnih strokovnjakov na številnih področjih, povezanih z digitalnimi tehnologijami. Med njimi najdete vodilne podjetnike, inovatorje in raziskovalce, ki prestavljajo meje mogočega doma in po svetu," poudarja predsednik sveta Mark Boris Andrijanič.

Vlada se je na dopisni seji seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade. Predsednik sveta je postal Mark Boris Andrijanič. Ena od nalog sveta je, da predlaga konkretne ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije.

Svet je zadolžen tudi, da za predsednika vlade Janeza Janšo v roku petih mesecev pripravi okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave.

Za člane strateškega sveta so bili med drugim imenovani:



- Jure Leskovec, izredni profesor računalništva na univerzi Stanford v ZDA,

- Maja Mikek, soustanoviteljica in finančna direktorica podjetja Celtra,

- Emilija Stojmenova Duh, doktorica elektrotehnike in predsednica sveta stranke SD za znanost,

- Žiga Turk, profesor gradbene informatike na fakulteti za gradbeništvo,

- Žiga Vavpotič, nekdanji predsednik upravnega odbora družbe Outfit7,

- Ajša Vodnik, generalna direktorica Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji.

Za kaj vse bodo morali poskrbeti?

Svet pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom, povezanih z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote ter za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta. Naloga je tudi spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije ter spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev, so v sporočilu za javnost navedli na vladi.

Med delovnimi področji strateškega sveta so med drugim izpostavili vzpodbujanje digitalizacije gospodarstva in poslovnih procesov, ustvarjanje pogojev za razvoj visokotehnoloških podjetij in njihovo financiranje, privabljanje visokotehnoloških investicij in promocija Slovenije v mednarodnih tehnoloških ter vlagateljskih krogih, razširitev sistemskega poučevanja digitalnih veščin v šolstvu, vključno s programiranjem, in tudi poenotenje digitalnega poslovanja državljanov in podjetij preko storitvenih portalov (eUprava, SPOT, eDavki) z uporabo skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov, poroča STA.

"Samo digitalna Slovenija lahko uspe v neizprosni globalni tekmi"

"Danes je pomemben dan za digitalno in moderno vizijo Slovenije. Dobili smo namreč prvi strateški svet za digitalizacijo v naši zgodovini. Sestavlja ga več kot 30 vodilnih strokovnjakov na številnih področjih, povezanih z digitalnimi tehnologijami. Med njimi najdete vodilne podjetnike, inovatorje in raziskovalce, ki prestavljajo meje mogočega doma in po svetu," je ob ustanovitvi sveta v svojem zapisu na Facebooku poudaril njegov predsednik Mark Boris Andrijanič.

"Vesel sem, da prihajamo iz različnih vetrov, pri čemer pa nas povezujeta pozitivna energija in skupna skrb za prihodnost naše domovine. Verjamemo, da lahko samo digitalna in moderna Slovenija uspe v neizprosni globalni tekmi, ki ne prizanaša počasnim in neodločnim," je izpostavil in dodal:

"Vsi člani Strateškega sveta bomo svoje delo opravljali strokovno in prostovoljno. Sodelovali bomo v lastnem imenu in razmišljali s svojo glavo, pri čemer ne bomo vezani na mnenja ali navodila katerekoli institucije ali podjetja. Tukaj smo zato, da prispevamo majhen delček k novi slovenski zgodbi o uspehu, ki bo slonela na inovacijah, podjetnosti in odprtosti do sprememb."

Z digitalizacijo do višjih plač in pokojnin

Kot je še zapisal, digitalna preobrazba ni nek abstraktni koncept, ampak nekaj, kar nam lahko že jutri zagotovi boljše plače, pojutrišnjem pa višje pokojnine, saj gre po njegovih besedah za odskočno desko "za dvig produktivnosti našega gospodarstva in mogočno orodje, ki dela naša življenja bistveno enostavnejša".