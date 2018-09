"Slovenija je dosegla izjemno rast v turizmu" #intervju

Internet in sodobne tehnologije so prinesle najbolj dramatične spremembe turistov in turizma v zgodovini, je prepričan naš sogovornik, ki je odgovarjal tudi na vprašanja o pomenu odgovornega in trajnostnega turizma ter posvaril, da večini današnjih turistov zgolj počitek ne zadošča več.

Manuel Butler je svoje več kot tridesetletne izkušnje v turizmu je zbral po vsem svetu, predvsem v Evropi in obeh Amerikah. Junija letos se je kot izvršni direktor pridružil vodstveni ekipi Svetovne trgovinske organizacije, kjer je generalni sekretar Zurab Pololikashvili. Te dni je bil v Sloveniji na Strateškem forumu Bled, kjer je beseda tekla tudi o izzivih in prihodnosti turizma.

"Vizija Svetovne trgovinske organizacije je usmerjena v trajnostni turizem in agendo 2030 Združenih narodov. " Foto: Reuters Kaj so poglavitne naloge Svetovne trgovinske organizacije?

Vizija Svetovne trgovinske organizacije je usmerjena v trajnostni turizem in agendo 2030 Združenih narodov. Imamo pet prednostnih nalog: z inovacijami in digitalno transformacijo ustvariti pametnejši turizem, z naložbami in podjetništvom okrepiti tržne prednosti turizma, z izobraževanjem in zaposlovalnimi politikami ustvariti več delovnih mest in boljše službe, spodbujati potovanja s krepitvijo varnosti in manjšanjem zahtevnosti potovalnih opravil in varovanje dediščine z zagotavljanjem kulturne in okoljske trajnosti.

Kaj je po vašem mnenju največji dosežek Svetovne turistične organizacije?

To, da smo v Združenih narodih forum za razprave o turizmu ter da zagotavljamo, razširjamo statistike in znanja, kot so etične norme. Tudi naši zdajšnji cilji so izjemnega pomena.

Katerega od svojih ciljev bi želeli najprej uresničiti?

Izboljšati učinkovitost naše organizacije, saj bomo tako zagotovili boljše storitve državam članicam.

Vsako leto izdajate publikacijo o stanju turizma v svetu. Katere so letošnje najpomembnejše smernice?

Opazili smo predvsem veliko rast mednarodnih prihodov v Evropo in vrnitev držav, kot so Turčija, Egipt in Tunizija.

"Nekoč smo turizem opisovali kot industrijo, ki ne onesnažuje. Danes moramo gledati iz vseh vidikov. " Foto: STA

Kaj pa dolgoročne smernice?

Smo sredi dolgega obdobja sprememb, ki ga narekujejo pretresi v vrednostni verigi in poslovnih modelih, spremenjene navade turistov in novi geopolitični scenariji.

Ali opažate kakšne regionalne posebnosti, ki odstopajo od splošnih svetovnih smernic?

Omenil bi vključevanje srednjega razreda v Aziji in obeh Amerikah v turistično izkušnjo.

Turizem nedvomno prinaša velik zagon gospodarstvom obiskanih držav, a obenem prinaša, zlasti tam, kjer je množičen, tudi številne motnje in spremembe v vsakdanjem življenju tamkajšnjih prebivalcev. Kako opredeliti odgovoren turizem in ali ga je mogoče doseči?

Nekoč smo turizem opisovali kot industrijo, ki ne onesnažuje. Danes moramo gledati iz vseh vidikov. Ovrednotiti moramo porabo in vpliv z družbenega, okoljskega in gospodarskega vidika, kar pa pri dveh vidikih ni preprosto. Ravno ta mesec bomo končali študijo o pretiranem turizmu (Overtourism) s konkretnimi primeri v različnih državah. Odgovor na vaše vprašanje: ne le, da je odgovoren turizem mogoče doseči, temveč ga je treba doseči!

Pogosto slišimo očitke, da sadovi turizma niso pravično razporejeni med vse njegove deležnike. Delovna mesta v turizmu so tradicionalno podcenjena, obenem pa majhna skupina ljudi visoko v hierarhiji žanje ogromen dobiček. Kako doseči več pravičnosti?

Turizem mora biti dobičkonosen tako za turiste kot za krajevno prebivalstvo, ker sicer nima nobenega smisla. S turizmom je povezana vsaka deseta zaposlitev v svetu, zato je to vprašanje zelo pomembno. Svetovna turistična organizacija krepi moč držav članic v turizmu prek turističnega izobraževanja in usposabljanja, zaradi česar je ustvarila svojo akademijo (UNWTO).

Kako sodobna tehnologija, predvsem internet, spreminja turizem?

Internet je turistom dal nove moči, predvsem zato, ker mu je omogočil postati izobražen uporabnik. Ponudnikom je omogočil, da so njihove storitve in ponudba na voljo komurkoli, kjerkoli in kadarkoli. Internet je še vedno katalizator najbolj dramatičnih sprememb turistov in turizma v vsej zgodovini.

"Digitalni dostop mora biti pravica za vsakogar. Svet postaja vedno bolj digitalen, vedno več govorimo o umetni inteligenci in tehnologijah blockchain." Foto: Thinkstock Toda nimajo vsi enakih možnosti dostopa do interneta in so zaradi tega zagotovo prikrajšani v današnjem tržno neusmiljenem svetu …

Digitalni dostop mora biti pravica za vsakogar. Svet postaja vedno bolj digitalen, vedno več govorimo o umetni inteligenci in tehnologijah blockchain. Vse to bo vplivalo na to, kako bomo živeli in delali.

Kako pomembna je digitalna prisotnost v turizmu?

To je čista potreba in zato je ena od glavnih nalog Svetovne turistične organizacije spodbujati inovacije in digitalno transformacijo ter s tem ustvariti pametnejši turizem.

Katera država bi lahko bila zgled s svojo digitalno prisotnostjo?

Estonija oziroma E-Estonija. Že leta 2000 je Estonija razglasila dostop do interneta za človekovo pravico. Danes v Estoniji vsak dan opravijo 700 tisoč kartičnih plačil na dan, kar je tri četrtine vseh plačil v državi in trikrat več kartičnih plačil kot pred desetimi leti. Za turizem to pomeni preprostejše finančne transakcije, pri katerih ni potrebna menjava valut in kjer ni dodatnih transakcijskih stroškov in nadomestil.

Moram omeniti tudi vpliv mobilnih telefonov v Afriki, ki so vso celino korenito spremenili. Ena od največjih inovacij, ki se je prva pojavila v Afriki, je mobilni prenos denarja, ki je dodobra pretresel tradicionalne finančne modele. Tehnologija, na kateri te storitve slonijo, zdaj počasi prihaja tudi v zahodni svet.

Ali nam lahko zaupate primer dobre prakse odgovornega turizma?

Zdravi koralni grebeni so dobri za turizem, ta pa je lahko dober za koralne grebene. Več kot desetletje Misool Eco Resort v Indoneziji sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri ustvarjanju in upravljanju varovanega območja s spektakularno bioraznolikostjo na območju Raja Ampata v regiji Zahodna Papua. Na tem varovanem območju, ki meri 828 kvadratnih kilometrov, sta se količina rib in njihova velikost dramatično povečali, prav tako to prinaša velike koristi za koralne grebene, ki obkrožajo bližnje otoke.

Ali je sploh mogoče označiti značilnega turista?

Ne obstaja samo en profil turista, več jih ne. Nekateri izmed njih so bolj usmerjeni.

Kako se spreminjajo pričakovanja turistov?

Danes turisti iščejo doživetja. Nekoč so bili zadovoljni že, če so se lahko odpočili in če so imeli vrhunsko namestitev. Milenijci so tehnološko zelo usposobljeni in zelo kritični potrošniki, zato bodo spremembe, ki smo jim priča že danes, srednjeročno in dolgoročno še hitrejše.

Kaj današnji turist najpogosteje išče in pričakuje?

Turistični trg je zelo raznolik, želje in pričakovanja turistov pa vedno bolj sofisticirani, zato posploševanja niso mogoča. Vsekakor pa opažamo, da vedno več turistov išče avtentične izkušnje in izkušnje, ki jih pripeljejo v stik z domačini in njihovo kulturo. Izkušnje, ki jih naučijo nekaj novega, so povezane z življenjskim slogom in jih po svoje spreminjajo. Zaradi tehnološke naravnanosti so jim blizu pametne in nezapletene destinacije, kjer ima tehnologija ključno vlogo.

Kje v svetu opažate največjo rast turizma v zadnjih letih?

Azijsko-tihomorsko območje dosega zelo visoko rast in se lahko pohvali z mnogo destinacijami, ki se uveljavljajo kot priljubljena izbira. To jevečinoma odraz vedno pogostejših potovanj azijskih turistov, ki običajno potujejo znotraj svoje celine.

Kako ravnati na destinacijah, kjer je turistov preveč? Ali so omejitve prava rešitev?

Upravljanje rasti turizma in zmogljivosti destinacij je temelj za trajnostni razvoj turizma. Nikakor se ne strinjamo z uvajanjem omejitev, temveč zagovarjamo ustrezne strategije za upravljanje tokov obiskovalcev in za razpršitev turistov na manj priljubljena območja in na manj zasedena obdobja. Prav tako je zelo pomembno vzpostaviti sodelovanje med oblastmi na vseh ravneh in zasebnim sektorjem, kajti upravljanje turizma je odgovornost številnih vladnih področij na državni in krajevni ravni.

Katere destinacije so po vaših izkušnjah in mnenju prenatrpane?

Ne bi posebej omenjal nobene destinacije. Raje svetujemo, kako izboljšati destinacijski menedžment, kot pa da govorimo o prenatrpanosti.

Ali je morda Slovenija prenatrpana?

Slovenija je dosegla izjemno rast v turizmu, toda formule za izračun, koliko kateri kraj ali država lahko sprejme turistov, še nimamo. To je nekaj, kar razvijamo s spremljanjem prej omenjenih dejavnikov, Osebno se veselim natančnejšega spoznavanja vaše fantastične države in zato se bom v Slovenijo zagotovo še vrnil. Prisežem!