Umor zaradi fantomskih avtomobilov: kupovali so jih tudi Slovenci

Nekateri Slovenci, ki so sodelovali v zloglasni piramidni shemi OneCoin, so konec leta 2018 z istoimensko "kriptovaluto" onecoin od bolgarskega prodajalca vozil Kralev Cars po neverjetnih cenah kupili nove avtomobile znamk Ford in Volkswagen. Dobili jih niso nikoli, saj ti avtomobili niso obstajali. V Latinski Ameriki je eden od promotorjev OneCoina v začetku tega leta poskusil s podobno prevaro. Očitno je naletel na napačne žrtve, saj so ga konec junija našli mrtvega.

Truplo Čilenca Oscarja Brita Ibarre so odkrili v kovčku med smetmi na prazni parceli v mehiškem mestu Mazatlán. Brito je bil od leta 2017 vpleten v promocijo razvpite piramidne sheme OneCoin, ki je z obljubami o bogastvu več kot trem milijonom ljudi po vsem svetu, tudi več kot 10.000 Slovencem, pobrala milijarde evrov.

Umorjeni Óscar Brito Ibarra. Foto: Instagram / latercera.com

Ker se je v času, ko se je Oscar Brito pridružil OneCoinu, sistem rekrutiranja novih članov v piramido že začel sesuvati, saj je bilo vplačil vedno manj, je nekdanji natakar pozornost preusmeril v Dealshaker.

Gre za trgovsko platformo, kjer naj bi bilo mogoče zapravljati kriptovaluto onecoin. DealShaker razen redkih, ki še verjamejo v OneCoin, praktično nima uporabnikov, vseh izdelkov, ki so naprodaj, pa je manj kot registriranih prodajalcev.

Da bi lažje promoviral DealShaker in s tem zaslužil, se je Brito spajdašil z latinskoameriškim podjetjem CLA, ki je ponujalo nakupe avtomobilov s kriptovalutami. Prepričal jih je, naj svoje oglase objavijo tudi na DealShaker.

Ponudbe so bile mamljive. Cena novega avtomobila znamke Toyota je bila manj kot tisoč evrov in nekaj sto evrov administrativnih stroškov. Preostanek bi kupec poravnal v kriptovaluti onecoin, ki je imela, tako so verjeli in nekateri verjamejo še danes, zelo visoko realno vrednost. Ko so se včlanili v OneCoin, so jo dobili za nekaj centov, po štirih letih pa je vredna tisočkrat več.

Fotografija tega mercedesa, ki ga je prodajal eden od prevarantov iz mreže OneCoin, je bila v resnici ukradena z nemške spletne strani z avtomobilskimi oglasi mobile.de. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Avtomobilov seveda ni bilo. CLA in Brito sta pobrala denar od kupcev fantomskih avtomobilov v Braziliji, Argentini, Kolumbiji in v Čilu. Pred nekaj tedni pa se je zalomilo v Mehiki.

Nihče ne ve, kaj natančno je šlo narobe. Oscar Brito Ibarra in njegov poslovni partner iz podjetja CLA Ignacio Ibarra (nista bila v sorodu) sta 20. junija odpotovala v Mazatlán. Nekaj dni pozneje so ju našli mrtva. V svoj kovček je bil namreč stlačen tudi drugi Ibarra.

Ker so njuni trupli našli na območju zloglasnega mehiškega mamilarskega kartela Sinaloa, je mogoče, da je šlo za mafijski umor, ugiba čilski medij La Tercera, ki je pred dnevi razkril Britovo zgodbo.

OneCoin so potencialnim vlagateljem po vsem svetu predstavljali kot kriptovaluto, ki bo pometla z bolj znanim bitcoinom. Ruja Ignatova, prvi obraz OneCoina, je pogrešana že tretje leto. Foto: YouTube

Konec junija se je še en incident, v katerega je bil vpleten (nekdanji) promotor piramidne sheme OneCoin, zgodil v Evropi.



Na Nizozemskem so oboroženi neznanci v kraju Naarden vlomili v luksuzno vilo in nameravali ugrabiti njenega lastnika Igorja Albertsa, enega od najbogatejših evropskih promotorjev mrežnega trženja, ki je bil do leta 2017 visoko v hierarhiji OneCoina, in njegovo ženo Andreeo Cimbalo.

Drage forde in volkswagne so prodajali tudi naivnim Slovencem

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Podobno so med oktobrom 2018 in februarjem 2019 naplahtali nekaj slovenskih članov piramidne sheme OneCoin, ki so verjeli, da lahko tako rekoč za drobiž, natančneje za preračunanih 40 evrov, kupijo več kot 30.000 evrov vredne limuzine znamk Ford in Volkswagen.

Zalogo tako zelo ugodnih avtomobilov je imel bolgarski trgovec z vozili Kralev Cars, čigar poslovalnica ni ravno vzbujala zaupanja:

Foto: Google Street View

Pričakovano z vozili ni bilo nič, a tisti, ki so kupovali pri Kralev Cars, vsaj niso imeli izgube, saj so kupnino dobili nazaj. "Kupnina" je bila v tem primeru fiktivna kriptovaluta onecoin, ki ji ceno, ta venomer samo narašča, od vsega začetka določa kar podjetje OneCoin, in ne trg.

Vsaj en slovenski kupec, ki pa je izbral drugega ponudnika, ne Kralev Cars, ki na koncu nikomur ni dostavil niti enega avtomobila, je sicer utrpel večjo denarno škodo. Trideset odstotkov kupnine za neobstoječe vozilo je namreč nakazal v evrih.

