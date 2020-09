Skupina United Group ima najhitrejše mobilno omrežje v Evropi

Oglasno sporočilo

Vivacom je del skupine v Sloveniji poslujejo družba Telemach s storitvami EON, Total TV in mobilnimi paketi družine VEČ, televizija Sport Klub ter platforma za e-poslovanje Shoppster, največja regionalna platforma za spletno nakupovanje. Vivacom je od marca 2019 v večinskem lastništvu naložbenega sklada BC Partners.

Skupina United Group istočasno posluje na področjih telekomunikacij in medijev ter združuje vodilne operaterje in najboljše ponudnike medijskih vsebin v sedmih državah. Skupina trgu 27 milijonov prebivalcev Jugovzhodne Evrope ter izseljencem po vsem svetu zagotavlja telekomunikacijske storitve najnovejše generacije ter najboljše domače in tuje televizijske vsebine.

Ta velik uspeh skupine United Group dopolnjuje še odlična novica, da je Telemach v Sloveniji za leti 2019 in 2020 po meritvah neodvisnega raziskovalnega podjetja Umlaut prejel certifikat Best in Test za najboljše mobilno in fiksno omrežje.3 Uspešna prihodnost čaka tudi podjetje Tele2 s Hrvaške, tretjega mobilnega operaterja v lasti skupine United Group, katerega razvoj in rast sta v središču strateških načrtov skupine.

United Group na vseh trgih, kjer posluje, stalno vlaga v razvoj inovativnih storitev in zagotavljanje vrhunske uporabniške izkušnje.

1 Na podlagi meritev podjetja Ookla je bilo podjetje Vivacom, ki je del skupine United Group, v 1. in 2. četrtletju leta 2020 operater z najhitrejšim mobilnim omrežjem v Evropi. Blagovna znamka Ookla je licencirana in uporabljena na podlagi dovoljenja.

2 Speed Score na podlagi meritev hitrosti prenosa podatkov k uporabniku in od njega razvršča omrežja glede na njihovo zmogljivost.

3 Telemach, ki posluje v skupini United Group, je v letih 2019 in 2020 na podlagi podatkov neodvisnega raziskovalnega podjetja Umlaut prejel certifikat Best in Test za najboljše mobilno in fiksno omrežje.

