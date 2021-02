Elon Musk, drugi najbogatejši Zemljan ter šef podjetij Tesla in SpaceX, je lani spomladi glasno podcenjeval bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, in napovedoval, da bo pandemije konec že aprila. Toda skoraj hkrati je daleč od oči javnosti pristopil do nekaterih najbolj elitnih znanstvenikov v ZDA in jim za namene študije pomembnega vidika bolezni covid-19 ponudil poskusne zajčke: več tisoč zaposlenih v svojem podjetju SpaceX. V ozadju so bili tudi Muskovi poslovni interesi.

Objava, ki jo je Elon Musk na družbenem omrežju Twitter delil 19. marca lani, se je postarala zelo slabo. "Glede na trenutne kazalnike v ZDA novih okužb verjetno ne bo več do konca aprila," je menil Musk in se zelo zmotil, saj so Združene države Amerike v naslednjih 11 mesecih postale svetovni prvak tako v številu okužb kot smrti zaradi bolezni covid-19.

Based on current trends, probably close to zero new cases in US too by end of April — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Musk se je lani spomladi tudi glasno zavzemal za sprostitev ukrepov, ki so jih za zajezitev širjenja epidemije sprejele nekatere zvezne države ZDA. "Osvobodite Ameriko zdaj," je zapisal 29. aprila. Marsikdo je bil prepričan, da je Musk jezen zaradi zaustavitve proizvodnje v tovarnah električnih vozil Tesla. Ta si je močno prizadevala izpolniti obljubo, da bodo v letu 2020 kupcem dostavili pol milijona avtomobilov. Na koncu so cilj zgrešili za mišjo dlako.

Toda zdaj vemo, da je bilo v ozadju še nekaj drugega. Prejšnji teden je bila v ugledni znanstveni publikaciji Nature Communications namreč objavljena študija, pod katero se je kot eden od avtorjev podpisal tudi Musk. Pri študiji so sodelovali tudi znanstveniki z nekaterih vodilnih akademskih ustanov v ZDA, univerze Harvard in tehnološkega inštituta MIT.

Ni ga skrbelo le, kaj bo z avtomobili, temveč tudi, kaj bo z raketami

Kot vemo, je bila za lanski maj napovedana in tudi uspešno izvedena prelomna izstrelitev rakete podjetja SpaceX. Na krovu plovila Falcon 9 je v vesolje namreč prvič poletela tudi človeška posadka.

Toda skrbi pred poletom so bile strašanske. Bo podjetju SpaceX izstrelitev, ki zahteva sodelovanje ogromnega števila ljudi, uspelo izvesti s cirkusom, ki ga je povzročila pandemija bolezni covid-19. To je bilo vprašanje, ki je lani spomladi zelo obremenjevalo Muska.

Ukrepal je tako, da je pristopil do znanstvenikov, ki so iskali prostovoljce za izvedbo študije o proizvodnji protiteles po okužbi z novim koronavirusom, in jim ponudil pomoč pri organizaciji raziskave, v katero se je nato vključilo kar 4.300 zaposlenih v podjetju SpaceX, ki so se redno udeleževali krvnih testov.

Elon Musk je podjetje SpaceX znanstveni raziskavi merjenja protiteles priključil v času, ko je v svetu vladala bržkone največja panika zaradi pandemije novega koronavirusa. S tem je v svojem podjetju zagotovil določeno mero strokovnega nadzora, ki je omogočal razmeroma normalno nadaljevanje dela. Foto: Reuters

Bolj kot si bil bolan, bolj odporen si proti novemu koronavirusu. Vsaj v teoriji.

Namen raziskave je bil ugotoviti, kolikšno količino protiteles telo proizvaja pri različno zahtevnih potekih bolezni covid-19 in ali obstaja raven protiteles, ki bi zagotovila dolgotrajno imunost.

Od vseh zaposlenih v podjetju SpaceX, ki so sodelovali v raziskavi, jih je med aprilom in junijem lani 300 zbolelo za boleznijo covid-19. Znanstveniki so za zdaj sklenili, da bi bila imunost lahko dolgotrajnejša pri posameznikih, ki so preboleli težjo obliko bolezni covid-19, a so poudarili, da so potrebne nadaljnje raziskave.

Študija v podjetju SpaceX je imela tudi bolj daljnosežne posledice, in sicer je pomagala pravilno predvideti širjenje okužb v ameriški zvezni državi Teksas, saj so v določenem obdobju začeli bolj zbolevati zaposleni pri SpaceX v tej zvezni državi. Foto: Reuters

Pri lažjih potekih bolezni medtem ni nastalo dovolj protiteles, da bi lahko govorili o dolgotrajni imunosti. Nekateri sodelujoči v raziskavi, ki so novi koronavirus doživeli kot blag prehlad, so tudi znova zboleli.

Ena od soavtoric študije, Galit Alter, ki poučuje medicino na univerzi Harvard, je za ameriške medije kot eno od prednosti raziskave v podjetju SpaceX navedla možnost ustvarjanja prednostnih seznamov za cepljenje proti bolezni covid-19, natančneje za cepljenje posameznikov, ki so bolezen že preboleli. Tisti z nižjimi koncentracijami protiteles bi lahko na vrsto prišli prej, je dejala.

