Skoraj dve petini Slovencev prihodnje leto pričakujeta debelejše denarnice kot danes

Trije od petih sodelujočih (natančneje 61 odstotkov) v slovenskem delu raziskave Masterindex, ki jo pri nas kartična hiša Mastercard opravlja od leta 2009, menijo, da je zdaj dober čas za večje nakupe, kot so pohištvo in elektronske naprave. Tega optimizma ni zmotilo niti naraščanje cen, ki ga je velika večina vprašanih opazila v zadnjem letu.

Dobro polovico teh velikih nakupov (56 odstotkov) bodo pri nas sodelujoči v raziskavi opravili prek spleta, dobra četrtina (27 odstotkov) pa jih meni, da bodo svoje velike nakupe plačali prek mobilnih naprav.

Polovici le uspe nekaj prihraniti, a ne veliko

Foto: Mastercard Skoraj polovica vprašanih je odgovorila, da jim v trenutnih razmerah le uspe nekaj prihraniti, a jih le sedem odstotkov te svoje prihranke ocenjuje kot velike.

Kar 37 odstotkov vprašanih, to je skoraj dve petini, pa verjame in pričakuje, da se bo v prihodnjih 12 mesecih finančno stanje v njihovih gospodinjstvih izboljšalo.

Dobri obeti za mobilno plačevanje

Čeprav Slovenije ne spada med države, ki so si, kot je to že storila Švedska, postavile mejnike za prehod v brezgotovinsko družbo, rezultati letošnje raziskave Masterindex kažejo, da je gotovina vse redkeje obvezna sestavina nakupov pri nas.

Šest od sedmih Slovenk in Slovencev ima namreč od dve do tri plačilne kartice, ki jih uporabljajo vsaj enkrat na teden.

Nakupi prek spleta, kjer so plačila s karticami prevladujoč način, so nekaj vsakdanjega za četrtino Slovenk in Slovencev, približno enak odstotek vprašanih pa meni, da bo čez pet let mobilno plačevanje najbolj priljubljen način plačevanja.