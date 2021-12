Šest olimpijskih kolajn za mlade slovenske naravoslovce

Mladi slovenski naravoslovci so na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi sodelovali (šele) drugič, medalje so si letos priborili v boju z več kot 300 mladimi iz 59 držav z vsega sveta.

Z 18. Mednarodne mladinske naravoslovne olimpijade (The International Junior Science Olympiad – IJSO 2021), ki je virtualno potekala v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (slovenski tekmovalci so svoje naloge reševali v Plemljevi vili na Bledu), se mlado slovensko moštvo vrača s tremi srebrnimi in tremi bronastimi odličji.

Tekmovanje je potekalo v Dubaju, a so zaradi epidemije mladi tekmovalci naloge reševali na daljavo. Foto: IJSO 2021

Tekmovanje v Dubaju, slovenski tekmovalci na Bledu

Za Slovenijo so tekmovali Martin Alojz Flisar (OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Ljubljana-Črnuče), Aljaž Erman (OŠ Križe) in Tomaž Holc (OŠ Breg, Ptuj), ki so osvojili srebrna odličja, ter Enej Jauk (OŠ Miška Kranjca Ljubljana), Aleksander Kosanović (OŠ Rodica) in Žan Arsov (OŠ Brezovica pri Ljubljani), ki so osvojili bronasta odličja.

Slovenski tekmovalci so med tekmovanjem bivali na Bledu in v tamkajšnji Plemljevi vili reševali naloge. Foto: IJSO 2021 Zaradi epidemije in posledičnih omejitev je olimpijada potekala hibridno, zato so slovenski tekmovalci svoje naloge reševali v svojem takratnem začasnem bivališču v Plemljevi vili na Bledu.

Skupinsko in posamično

V praktičnem eksperimentalnem delu so se pomerili ekipno (v trojkah), v teoretičnem pa posamično. Iskali so rešitve interdisciplinarnih nalog s področja treh približno enakomerno zastopanih znanstvenih ved naravoslovja – biologije, kemije in fizike.

Slovenski dijaki so na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi sodelovali šele drugič. Foto: IJSO 2021

Sodelovanje slovenskih tekmovalcev na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi sta omogočili Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) Slovenije, mlade tekmovalce pa so vodili Barbara Rovšek, Margareta Obrovnik Hlačar in Domen Vaupotič.