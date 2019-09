Še uporabljate Internet Explorer? Čim prej namestite najnovejši nujni popravek!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najnovejši Microsoftov nujni popravek odpravlja varnostno pomanjkljivost spletnega brskalnika Internet Explorer začenši z devet let staro "devetko".

Napadalci izkoriščajo to pomanjkljivost za "ugrabitev" spletnega brskalnika, kar jim potem omogoča namestitev dodatne zlonamerne programske opreme. Napad poteka prek spletnih strani, ki skrivajo zlonamerno kodo, pomanjkljivost pa ima že Internet Explorer 9 in vsi novejši.

Težavo je odkril Clement Lecigne, ki je inženir v Googlovi ekipi za analizo groženj.

Nujni popravki niso pogosti

Microsoft običajno izdaja popravke v mesečnih ali v nekaterih primerih tedenskih presledkih, a sta resnost pomanjkljivosti in dejstvo, da jo nepridipravi že izkoriščajo, prepričali Microsoft, da so izdali takojšen nujni popravek (česar ne počnejo ravno pogosto).

Internet Explorer uporablja samo še osem odstotkov uporabnikov interneta, navajajo analitiki. Microsoft si namreč že dalj časa prizadeva, da bi čim več uporabnikov prepričal v prehod na svoj novejši spletni brskalnik Edge, obema pa so konkurenca brskalniki drugih razvijalcev, kot so Chrome, Firefox in Opera.