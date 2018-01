Se najbogatejši Zemljan pripravlja na megalomanski nakup?

Amazon, največji internetni trgovec na svetu, katerega ustanovitelj in šef Jeff Bezos je trenutno najbogatejši človek na svetu, v letu 2018 načrtuje največji prevzem v zgodovini podjetja, je prepričan ugledni ameriški finančni in tehnološki analitik Gene Munster. Tarča je Target (tudi dobesedno: target v angleščini pomeni "tarča"), druga največja veriga supermarketov v ZDA in ena od največjih na svetu.

Jeff Bezos, prvi mož Amazona, je konec leta 2017 pričakal kot najbogatejši človek na planetu. Ameriška poslovna medija Forbes in Bloomberg vrednost njegovega premoženja, ki je precej povezana z gibanjem cene delnic Amazona na newyorški borzi, ocenjujeta na 101 milijardo ameriških dolarjev oziroma 84 milijard evrov. Foto: Reuters

Analitik Gene Munster v svojih napovedih, kaj se bo na tehnološkem področju dogajalo letos, trdi, da je vizija Amazona za prihodnost trgovine zmes spletnega nakupovanja in obiskovanja pravih trgovin, zato bo letos še bolj okrepil svojo prisotnost na trgu supermarketov.

Amazon je projekt širjenja na fizične lokacije začel že lani, ko je za 11,3 milijarde evrov kupil ameriškega trgovca Whole Foods in svoji spletni veletrgovini, ki je največja na svetu, dodal več kot 500 supermarketov po vseh Združenih državah Amerike. Odprl je tudi nekaj lastnih trgovin, kjer lahko stranke plačujejo na poseben način. Klik fotografije za članek. Foto: Reuters

Trgovska veriga Target je po mnenju Munsterja idealen partner za Amazon zaradi dveh razlogov.

Prvič, nakup vse franšize Amazonu zagotavlja dovolj veliko začetno konkurenčnost Walmartu, ki je z 12 tisoč lokacijami (Target jih ima nekaj manj kot dva tisoč) trenutno alfa in omega nakupovanja v supermarketih v ZDA, a obenem Target ni tako veliko podjetje kot Walmart, kar pomeni, da si Amazon ta prevzem lahko privošči.

Munster še meni, da bi Amazon za prevzem trgovca Target lahko plačal največ okrog 41 milijard ameriških dolarjev oziroma 34 milijard evrov. To bi bil največji nakup v zgodovini Amazona in eden od največjih na področju tehnologije vseh časov. Foto: Reuters

Drugič, statistika po besedah Munsterja kaže, da imata Amazon in Target zelo podobno ciljno občinstvo: mlade družine. Če Amazon Target pripelje pod isto streho, bo lahko ponudbo in storitve še izboljšal ter razširil.

Pri Amazonu napovedi, ki jih je Gene Munster objavil v začetku tega tedna, še niso komentirali, je pa več ameriških medijev poudarilo, da je imel Munster pri svojem prerokovanju dogajanja v poslovnem svetu do zdaj kar pogosto prav.

