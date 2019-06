Se bo letos našla nova cerkev, ki bo Sloveniji prinesla velik uspeh?

Odprle so se prijave na 13. Sony World Photography Awards , enega največjih mednarodnih fotografskih natečajev na svetu. Natečaja se lahko udeleži tako rekoč vsak fotograf, saj je prijava brezplačna . Fotografije je mogoče na natečaj prijaviti do januarja prihodnje leto, zmagovalci posameznih tekmovalnih kategorij in skupni zmagovalci pa bodo znani spomladi 2020.

Fotografsko tekmovanje Sony World Photography Awards poteka v štirih razredih, in sicer Professional (tekmovanje za napredne fotografe, v katerem je treba prijaviti serijo tematskih fotografij), Open (odprti razred, v katerega se tekmovalci prijavijo z eno fotografijo), Youth (tekmovanje za mladino od 12. do 19. leta) in Student (tekmovanje za študente fotografije).

V razredih Professional in Open je mogoče tekmovati še v različnih kategorijah, kot so Narava, Arhitektura, Portret, Kultura, Gibanje, Ustvarjalnost, Pokrajina, Ulična fotografija, Popotniška fotografija, Tihožitje in letos prvič tudi Okolje, a le v razredu Professional.

Slovesnost ob razglasitvi zmagovalcev natečaja SWPA Foto: Sony World Photography Awards Žirija izbere zmagovalce posameznih kategorij in nato še skupnega zmagovalca razreda. Razglašeni so tudi državni tekmovalci, torej najboljši fotografi ali fotografinje iz posameznih držav.



Skupni zmagovalci prejmejo denarno nagrado, izlet v London na razglasitev rezultatov in fotografsko opremo znamke Sony. Kdor se v posameznih kategorijah uvrsti visoko, je deležen tudi mednarodne prepoznavnosti, saj so njegove fotografije izpostavljene na spletni strani SWPA.



Lani se je na natečaj SWPA sicer prijavilo skoraj 330 tisoč fotografov iz 195 držav.

Slovenski državni zmagovalec za leto 2019 je postal Klemen Razinger (desno na levem delu fotografije) s portretom Agata K. Foto: Sony World Photography Awards

Slovenec je na natečaju SWPA že zmagal

Fotograf Andrej Tarfila je na natečaj Sony World Photography Awards 2016 prijavil fotografijo Cerkev na poljih Sorškega polja in se z njo v odprtem razredu v kategoriji Popotniška fotografija najprej uvrstil v ožji izbor desetih najboljših, na koncu pa tudi zmagal.

Velik dosežek je uspel tudi fotografu Dinu Kužniku, ki se je s serijo pokrajinskih fotografij z imenom Arizona Pastels na natečaju Sony World Photography Awards 2017 med deset najboljših uvrstil v izredno konkurenčnem profesionalnem razredu.

Ena od fotografij, s katerimi je žirijo SWPA prepričal Dino Kužnik. | Foto: Dino Kužnik / SWPA

Vidnejši uspeh so slovenski fotografi dosegli tudi na natečaju Sony World Photography Awards 2018: kar trije, Aleš Krivec, Klemen Razinger in Stojan Gorup, so se v kategorijah Pokrajina, Portret in Popotniška fotografija uvrstili med najboljših 50 na svetu.