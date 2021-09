Samsung s tretjo generacijo telefonov Galaxy serije Z skočil v prihodnost

Oglasno sporočilo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G ter visoko zmogljivi ročni uri Galaxy Watch4 in Galaxy Watch4 Classic so popolnoma preoblikovali uporabniško izkušnjo pametne tehnologije, Galaxy Z Flip3 5G pa bo zadovoljil še tako zahtevne modne navdušence.

Prestižni zložljivi telefon Samsung Galaxy Z Fold3 5G je s svojo tehnološko disrupcijo in inovativnim razvojem močno zatresel mobilno industrijo, v življenje uporabnika pa vnesel dodatno zagretost za preživljanje prostega časa na pametnem telefonu, ki na aktualnem trgu nima resne konkurence.

Ključna je funkcionalnost

Mobilnega telefona serije Galaxy Z Fold3 5G ne spremljata samo izvrsten dizajn ter edinstven način dela, gledanja in igranja, ampak je z njim napočila tudi nova doba pametnih naprav, ki jih uporabniki do zdaj še niso imeli možnosti izkusiti.

Večopravilni pregibni stroj tretje generacije ima vrhunsko zmogljivost, ki omogoča ultimativno produktivnost in virtualno zabavo, s katero se lahko uporabnik sprošča na 7,6-palčnem Infinity Fley zaslonu HD+ Dynamic AMOLED z ločljivostjo 2.208 x 1.768 slikovnih točk, ter vključuje podporo pisala S Pen. Zaradi najnovejše tehnologije Eco je zaslon do 29 odstotkov svetlejši, pri tem pa porabi manj energije, ima pa tudi prilagodljivo frekvenco osveževanja 120 Hz, ki uporabniku omogoča gladkejše pomikanje in hitrejšo interakcijo z napravo. Galaxy Z Fold3 5G ima skupaj pet kamer in dve bateriji, ki imata skupno moč 4400 mAh, poganja ga 64-bitni osemjedrni procesor, podpira pa tudi 5G-tehnologijo.

Samsung ni pozabil na trendovski videz

Za uporabnike, ki poleg funkcionalnosti v ospredje postavljajo moderen slog, je Galaxy Z Fold3 5G naprava z vitkim, a trpežnim dizajnom, nadstandardno kamero in večjim zunanjim zaslonom, ki se prilega žepu vsakega uporabnika, zraven pa ponuja povečano vidno območje, da uporabniki lahko dobijo celovito razvidnost na zaslonu pri spremljanju virtualne zabave. Jedrni del telefona, zaslon in robovi so sestavljeni iz trpežnih materialov, naprava pa ima tudi priznani certifikat vodoodpornosti IPX8.

Nova serija Galaxy Z Fold3 5G ponuja dve modni barvi, fantomsko črno in fantomsko srebrno, še modnejši pa je Galaxy Z Flip3 5G, ki je na voljo v kremni barvi, fantomsko črni in barvi sivke.

Manjši brat Z Fold3 5G Galaxy Z Flip3 5G, ki v svoji prepognjeni obliki ni večji od denarnice, v sebi skriva izjemno moč, saj ponuja 256 GB ali 512 GB notranjega pomnilnika, ščitita pa ga steklo Gorilla Glass Victus in močno ohišje Armor Aluminium, prav tako kot Galaxy Z Fold3 5G pa se tudi Galaxy Z Flip3 5G lahko pohvali s certifikatom za vodoodpornost IPX8 in neverjetno hitrostjo, saj se zaradi zaslona Dynamic AMOLED 2X osvežuje s frekvenco 120 Hz.

S pomočjo pametnih ur Galaxy Watch4 in Galaxy Watch4 Classic do odličnega počutja in zdravja

Hit tega leta sta tudi najsodobnejši pametni uri Galaxy Watch4 in Galaxy Watch4 Classic, ki se lahko pohvalita z brezčasnim videzom rotirajočega okvirja, izpopolnjena oblika, ki jo krasi nerjaveče jeklo, pa izraža močno in intuitivno funkcionalnost.

Obe uri se ponašata z lahkotnostjo, učinkovitostjo ter manjšo in trpežno zasnovo, ki omogoča zelo natančne vrednosti telesnih meritev.

Podprti sta z močno nadgrajeno strojno opremo, bogatim modernim zaslonom, prvim 5-mm procesorjem in razširjenim spominom. Zajemata pa tudi čisto svež uporabniški vmesnik Samsung One UI Watch, ki samodejno namesti združljive aplikacije, ko jih naložite na telefon, in operacijski sistem Wear OS Powered by Samsung, ki popolnoma obogati uporabniško izkušnjo.



Opremljeni sta tudi z revolucionarnim senzorjem Samsung BioActive, ki uravnava optimalno delovanje treh zmogljivih senzorjev v samo enem čipu – optični merilnik srčnega utripa, električni merilnik srčnega utripa in analizator bioelektrične upornosti.

Nabor številnih funkcij napeljuje uporabnika k temu, da se lahko bolj približa svojemu počutju, globljemu razumevanju splošnega zdravja in telesne pripravljenosti, kot so stanje skeletnih mišic, bazalna presnova ter delež maščobe in vode v telesu.

Zgolj z dvema prstoma lahko preveri sestavo telesa, senzor pa bo v približno 15 sekundah zajel kar 2.400 podatkovnih točk. Galaxy Watch4 ima vgrajeno tudi funkcijo Auto Switch, ki slušalkam omogoča, da izmenjujejo zvok med pametnim telefonom in ročno uro, z glasovnim upravljanjem Bixby pa samo dvakrat premaknete podlaket gor in dol ter lahko sprejmete klic ali pa dvakrat zavrtite zapestje, da klic zavrnete.

Vse to pa vedno lahko počnete v stilu. Izbirate lahko med naborom paščkov, ki vključujejo Hybrid Leather Band in Sport Band, vsi pa so izdelani iz visokokakovostnih in proti potenju odpornih materialov, ki se udobno prilegajo zapestju. Poleg tega lahko izbirate tudi med analognimi in digitalnimi številčnicami z raznovrstnimi ozadji, ki jih lahko začinite še s funkcijo AR Emoji ter opremite s fonti in barvami, ki se ujemajo z vašim okusom, vremenom ali priložnostjo.

Posebno darilo ob nakupu ure

Eden od ciljev multinacionalke Samsung je doseči čim večjo dostopnost do edinstvene zložljive izkušnje in njihove ročne ure, zato tokrat ekskluzivno naslavlja uporabnike z najnižjimi cenami pri nakupu modelov Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Watch4.

Galaxy Z Fold3 5G je na voljo po priporočeni maloprodajni ceni od 1.799,99 evra, Galaxy Z Flip3 5G pa po priporočeni maloprodajni ceni od 999,90 evra, medtem ko je priporočena maloprodajna cena ure Galaxy Watch4 od 369,90 evra.

Damsko različico ure Galaxy Watch4 je mogoče kupiti v črni, srebrni in rožnatozlati barvi, moško različico v črni, srebrni in prefinjeni zeleni barvi ter Galaxy Watch4 Classic v črni in srebrni barvi.

Več informacij o telefonih Samsung tretje generacije serije Z in pametni uri Galaxy Watch4 pa najdete na spletni strani: https://www.samsung.com/si/.

