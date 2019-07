Samsung: Naš pregibni telefon je pripravljen za komercialni zagon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Načrtovali so začetek prodaje že konec aprila, a so jih zmotile mehanske težave z zaslonom. Te so zdaj odpravili, zato se bo prodaja pametnega telefona Samsung Galaxy Fold začela septembra.

Samsungov prvi pregibni telefon Samsung Galaxy Fold je zdaj brez težav in pripravljen na uraden začetek prodaje, so sporočili iz južnokorejskega visokotehnološkega podjetja.

Prodajali ga bodo na izbranih trgih, njegova priporočena maloprodajna cena pa bo okrog 1.800 evrov. Ali je Slovenija med izbranimi trgi, v uradnem sporočilu niso navedli, prav tako nam še ni uspelo pridobiti odgovora iz Samsungove podružnice v Sloveniji, lahko pa utemeljeno ugibamo, da ne bo, kajti ob prvotni aprilski napovedi naše države ni bilo na seznamu.

Zaščita, ki so jo preizkuševalci pomotoma odstranjevali

O pregibnem pametnem telefonu se že nekaj časa veliko govori, v živo (in tudi zelo od daleč) so ga prvič pokazali konec februarja na letošnjem dogodku Mowile World Congress v Barceloni.

Prvotno načrtovan začetek prodaje 28. aprila so morali prestaviti, ker se je nekaterim preizkuševalcem razbil zaslon. Samsung je odgovoril, da se je to zgodilo zaradi zmotne odstranitve trajne zaščitne prevleke, za katero so zaradi podobnega videza nekateri mislili, da je tista, ki jo je treba odstraniti pred prvo uporabo.

Toda postalo je jasno, da je nekaj vendarle treba ukreniti – in to hitro, da ohranijo prednost pred tekmeci, ki prav tako razvijajo svoje izvedbe pregibnih telefonov. Med njimi je tudi Huawei, ki prav tako za september načrtuje začetek prodaje svojega pregibnega telefona.

Tudi aplikacije in storitve optimizirali za pregibni zaslon

Izboljšave zajemajo razširitev trajne zaščitne plasti, pri kateri bi zdaj moralo biti nedvomno jasno, da se je ne sme odstranjevati, ojačitev zgornjega in spodnjega dela tečajev z novimi varovalnimi pokrovi ter dodatno kovinsko plast pod zaslonom za njegovo večjo odpornost. Zmanjšali so tudi prostor med tečajem in ohišjem telefona.

Dodatne štiri mesece so, kot pravijo pri Samsungu, izkoristili tudi za intenzivne preizkuse na vseh področjih ter optimiziranje aplikacij in storitev za povsem nov pregibni uporabniški vmesnik.