S pametno uro Apple Watch vam lahko prisluškujejo

Apple sicer pomirja, da "gre za zelo specifičen splet okoliščin in zaporedja dejanj ter da nimajo podatkov, da bi se s tem do zdaj kdaj okoristil."

Uporabnikom pametne ure Apple Watch so onemogočili uporabo aplikacije Walkie-Talkie, ki, kot ime nakazuje, dvema uporabnikoma, ki sta sprejela povabilo, omogoča izmenjavo kratkih zvočnih sporočil.

Razlog je, da so odkrili pomanjkljivost, zaradi katere lahko nekdo pridobi možnost poslušanja prek iPhona druge osebe, ki za to ni dala privolitve. Apple se je uporabnikom opravičil zaradi nevšečnosti in jih potolažil, da še niso zaznali, da bi kdo to tudi dejansko zlorabil.

Uporabnikom pametnih ur Apple Watch so zaradi varnostne pomanjkljivosti onemogočili uporabo programa Walkie-Talkie. Foto: Reuters

Januarja jim je nagajala aplikacija za videoklice

Januarja je Apple že imel podobne težave, ko se je izkazalo, da njegova aplikacija za videoklice FaceTime v nekaterih primerih dopušča aktivacijo mikrofona na oddaljenem pametnem telefonu iPhone tudi, ko klicani sploh ni sprejel klica.

Težavo so odpravili s programsko nadgradnjo.

"Ko enkrat kupimo izdelek, moramo za njegovo varnost poskrbeti sami"

Strokovnjaki računalniške varnosti so že večkrat opozorili na razne primere, ko pomanjkljiva varnost ali napake v programju raznih komunikacijskih naprav omogočajo nepooblaščeno prisluškovanje.

V pogovoru za naš medij je David Jacoby iz podjetja za računalniško varnost Kaspersky Lab izpostavil, da se računalniške zlorabe lahko izpeljejo prek najrazličnejših naprav, povezanih na internet, na katere niti ne pomislimo.

V tem pogovoru je med drugim poudaril, da smo za učinkovito zagotavljanje svoje računalniške varnosti vendarle odgovorni sami.

"Menda ne pričakujete od gradbinca, da bo skrbel za vaše stanovanje oziroma hišo, ko se enkrat vselite vanjo? Enako je z elektroniko. Ko enkrat kupimo izdelek, moramo zanj ter njegovo varno in smiselno uporabo poskrbeti sami," je posvaril Jacoby.