S koronavirusom je okužen oče interneta

"Test je bil pozitiven, imam covid-19 in okrevam," je na družbenem omrežju Twitter v ponedeljek zapisal ameriški računalniški inženir Vint Cerf. 76-letnik skupaj s stanovskim kolegom Bobom Kahnom sicer velja za očeta sodobnega interneta.

Vint Cerf velja za enega najpomembnejši znanstvenikov v zgodovini računalništva. Njegovo delo je bilo namreč ključnega pomena za današnjo povezanost sveta. Foto: Getty Images

Ameriška računalniška inženirja Vinton 'Vint' Cerf in Robert 'Bob' Kahn sta leta 1974 svetu predstavila pomembna izuma: protokol za prenos podatkov (Transmission Control Protocol) in internetni protokol (Internet Protocol).

Oba bolj poznamo po njunih kraticah oziroma združeni kratici TCP/IP. Gre za temeljna komunikacijska protokola, na katerih je zasnovan internet.

Na fotografiji Robert Kahn (desno) in Vinton Cerf (levo) prejemata nacionalno odlikovanje ZDA za dosežke na področju znanosti in tehnologije. Cerfu odlikovanje okrog vratu pripenja nekdanji predsednik ZDA George Bush mlajši. Foto: Reuters

Cerf in Kahn zaradi svojega dela danes veljata tudi za očeta interneta. Pri razvoju standardov jima je sicer precej pomagal januarja umrli britanski znanstvenik Peter Kirstein, saj je kot eden prvih na svetu začel raziskovati načine za komunikacijo med ločenimi računalniškimi omrežji, ki so pozneje vodili do razvoja komunikacijskega protokola TCP/IP.

Vintu Cerfu je podporo po razkritju, da je okužen z novim koronavirusom, izrazila tudi Agencija za napredne obrambne analize ZDA oziroma DARPA, za katero je delal šest let:

