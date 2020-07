Ruski hekerji hoteli ukrasti podatke o razvoju cepiva za koronavirus?

Ameriške, britanske in kanadske organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem cepiva proti novem koronavirusu, naj bi bile tarča hekerjev, povezanih z ruskimi vohuni. Ruska stran je vpletenost v kibernetski napad, s katerim naj bi želeli priti do podatkov o razvoju cepiva, zanikala.

Velika Britanija, ZDA in Kanada so včeraj v skupni izjavi za javnost sporočile, da so bile organizacije in raziskovalna središča, ki se ukvarjajo z razvojem cepiva tarča napadov kibernetske skupine APT29 oziroma bolj znane pod imenom Cozy Bear, za katero so rekli, da skoraj zagotovo deluje kot del mreže ruskih obveščevalnih služb, poroča Reuters.

Rusija očitke za napad zanikala

Britanski nacionalni center za kibernetsko varnost sicer ni razkril katera izmed organizacij ali raziskovalnih središč so bila tarča napada in ali so bile ukradene kakršnekoli informacije. Potrdili so le, da skupini ni uspelo ovirati raziskav za cepivo proti bolezni covid-19.

Ruska stran je odgovornost za napad zanikala. "Nimamo podatkov o tem, da bi nekdo morda vdrl v farmacevtska podjetja in raziskovalna središča v Veliki Britaniji. Lahko potrdimo le to, da Rusija zagotovo nima s temi napadi nič," je v sporočilu za javnost dejal tiskovnih predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov.

Britanski zunanji minister Dominic Raab je ob tem dejal, da je popolnoma nesprejemljivo, da ruske obveščevalne službe napadajo delo raziskovalcev in ovirajo razvoj za cepivo proti pandemiji. Kot je povedal, so se Velika Britanija in njene zaveznice lotile trdega dela pri razvoju cepiva in varovanju globalnega zdravja, pa drugi s svojimi sebičnimi interesi in nepremišljenim vedenjem, ovirajo napredek. Povedal je še, da bodo države, ki so bile vključene v napad vložile velike napore v to, da se storilce najdejo.