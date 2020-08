Rusija razkrila tajni posnetek najmočnejšega orožja vseh časov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgornji videoposnetek eksplozije Velikega Ivana oziroma Carske bombe ni prvi, ki je dostopen javno, a so bili dozdajšnji zelo kratki, nerazločni oziroma eksplozije niso prikazali iz toliko različnih kotov. Rusija oziroma tamkajšnja agencija za jedrsko energijo Rosatom je videoposnetek sicer izdala ob 75. obletnici obstoja ruske industrije jedrske energije.

Kaj je botrovalo tako siloviti eksploziji?

Zgodba o Carski bombi, katere smrti in hude opekline povzročajočo vročino bi, če bi eksplodirala nad Ljubljano, odneslo vse do hrvaške Reke na jugu in Celovca na severu, se je začela julija 1961, ko se je Nikita Hruščov, prvi mož Sovjetske zveze, odločil Zahodu pokazati, kdo je šef.

Tisti čas sta bila Vzhod in Zahod vpletena v neoboroženi konflikt, ki se je imenoval hladna vojna. Svet se je med hladno vojno bal, da se bodo Sovjetska zveza z vzhoda in ZDA ter njeni zavezniki, predvsem Velika Britanija, vsak trenutek zapletli v jedrski spopad.

Obdobje hladne vojne je najbolj zaznamovala predvsem oboroževalna tekma med največjima svetovnima velesilama tistega časa, ZDA na Zahodu in Sovjetsko zvezo na vzhodu. Foto: Reuters

Številni preizkusi jedrskega orožja na obeh straneh so javno mnenje o tem dodatno utrjevali. Leta 1958 so največje svetovne velesile celo na pobudo Sovjetske zveze zato sprejele sporazum o zaustavitvi jedrskih preizkusov. S tem so malce omilile veliko mednarodno napetost.

A Sovjetsko zvezo je vendarle peklo, ker pri jedrskih preizkusih ni imela zadnje besede. Američani so leta 1954 med operacijo Castle Bravo namreč detonirali vodikovo bombo, ki je počila tako močno kot 15 milijonov ton (megaton) eksploziva TNT.

Eksplozija 15-megatonske vodikove bombe med operacijo Castle Bravo leta 1954. | Foto: Wikimedia Commons

S tem preizkusom so si ZDA zagotovile tudi rekord za najmočnejše preizkušeno jedrsko orožje. Najsilovitejša atomska bomba, ki jo je razneslo na sovjetski strani, je bila medtem petkrat šibkejša (tri megatone).

Hruščov se je odločil, da bo Sovjetska zveza med 22. kongresom komunistične stranke, ki je bil napovedan za oktober 1961, razkazovala svojo vojaško moč. Glavni dogodek bi bila sprožitev največje eksplozije vseh časov.

Nikita Hruščov (na fotografiji drži velikanskega medvedka) je bil prvi mož komunistične partije Sovjetske zveze med letoma 1953 in 1964. Foto: Wikimedia Commons

Sovjetska zveza tako silovitega atomskega orožja ni imela, zato je ekipa štirih znanstvenikov v vsega štirih tednih sestavila najmočnejšo jedrsko bombo vseh časov: osem metrov dolgo in 27 ton težko Carsko bombo. Rekli so ji tudi Veliki Ivan, njeno uradno ime je bilo AN602.

Carska bomba oziroma Veliki Ivan, zraven oseba za primerjavo velikosti. Foto: Wikimedia Commons

Tridesetega oktobra 1961 je sovjetski bombnik tupoljev TU-95, ki je tehtal skoraj toliko kot Carska bomba, strahovito orožje odpeljal na skrajni sever Rusije, nad otočje Nova zemlja, to je tukaj:

Bomba je bila tako velika, da so morali letalu odstraniti loputo za izmet tovora in del rezervoarjev za gorivo. Posadki letala, ki je Carsko bombo odneslo na mesto detonacije, so medtem dejali, da njihovo preživetje ni zagotovljeno.

Tupoljev TU-95 je bombo odvrgel na višini 10,5 kilometra. Nanjo je bilo pritrjeno 800-kilogramsko padalo, kar je posadki letala omogočilo, da se je od kraja eksplozije oddaljila za 45 kilometrov.

Ena Carska bomba = 1.400 Hirošim in Nagasakijev

Počilo je ob 11.32 po lokalnem moskovskem času. Bomba je bila takrat približno štiri kilometre nad tlemi. V trenutku se je pojavila ognjena krogla s premerom osem kilometrov, sledil ji je udarni val, ki je oddaljujoče se letalo TU-95 iz smeri vrgel za en kilometer in trikrat obkrožil svet.

Ognjena krogla, ki je nastala takoj po eksploziji Carske bombe. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Gobast oblak se je dvignil skoraj 65 kilometrov visoko, na vrhu je bil širok skoraj 100 kilometrov.

Carska bomba je eksplodirala z močjo okrog 57 megaton, kar je 1.400-krat toliko kot skupna moč atomskih bomb, ki sta ob koncu druge svetovne vojne uničile Hirošimo in Nagasaki.

Prizor iz novega videoposnetka eksplozije Carske bombe. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Poznejša preiskava eksplozije in točke nič (lokacije, nad katero je razneslo Carsko bombo) je pokazala, da je udarni val podrl vse (opuščene) zgradbe v krogu 55 kilometrov od točke nič.

Udarni val eksplozije je razbijal tudi okna v več skoraj tisoč kilometrov oddaljenih norveških in finskih vaseh. Površje točke nič je bilo medtem gladko kot led.

To je bil do zdaj najbolj znan posnetek zaslona videoposnetka eksplozije Carske bombe. Po objavi novega materiala se bo to najverjetneje spremenilo. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Največja, a tudi najčistejša jedrska bomba vseh časov

Eksplozivna moč Carske bombe bi lahko dosegla tudi 100 megaton, če sovjetski znanstveniki vanjo ne bi vgradili svinčenih blokad, ki so močno omejile njen uničujoči potencial.

Zmanjšanje moči je bilo nujno, saj so radioaktivne posledice eksplozije Carske bombe s tem zmanjšali za kar 97 odstotkov. Če bi razneslo 100-megatonsko bombo, bi radioaktivni oblak najverjetneje dosegel naseljena območja Sovjetske zveze in severne Evrope. Pilota bombnika, ki je odvrgel bombo, pa eksplozije zagotovo ne bi preživela.

Preizkus Carske bombe je bil zaradi tega posega v njeno drobovje glede na njeno eksplozivno moč eden od najčistejših v zgodovini.