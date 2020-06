Razkrili organizacijo iz senc, ki poskuša skregati Evropo

Od leta 2014 na spletu poteka skrivna operacija, katere namen je z načrtnim širjenjem lažnih novic in ponarejenih dokumentov zanetiti politične škandale v Evropi in ZDA ter skrhati odnose med državami.

Že nekaj časa je znan obstoj ruske organizacije IRA (Internet Research Agency), ki se je z obsežno internetno kampanjo širjenja neresnic in lažnih informacij, v kateri je sodelovalo več kot tisoč zaposlenih, vmešala v zadnje predsedniške volitve v ZDA in posredno vplivala na izvolitev Donalda Trumpa.

Eno od pisarniških poslopij v ruskem Sankt Petersburgu, v katerem je delovala organizacija tako imenovanih internetnih trolov IRA. Foto: Wikimedia Commons

Do tega tedna je bila medtem popolna neznanka še ena podobna ruska združba, ki deluje vsaj od leta, njeno poslanstvo pa je v nasprotju z IRA, katere tarča je bila javnost, vplivati na vladne funkcionarje.

Delovanje organizacije, ki jo je v 120-stranskem dokumentu razkrilo analitično podjetje Graphika in ji nadelo ime Secondary Infektion, temelji predvsem na poskusih ustvarjanja političnih afer in trenj med državami Evropske unije in ZDA z uporabo ponarejenih dokumentov in člankov s potvorjenimi dejstvi.

Imeli so samo eno glavno poslanstvo: skregati vse

"Primarni cilj organizacije je skregati države. Poljake z Nemci, Nemce z Američani, Američane z Britanci in tako naprej. In pa seveda absolutno vse z Ukrajinci," v raziskavi pojasnjuje podjetje Graphika in izpostavlja devet tem oziroma ciljev, ki so se jim do zdaj v neznani tovarni lažnih novic posvečali najpogosteje:

- razdelitev in oslabljenje Evrope oziroma Evropske unije z lažnimi političnimi škandali,



- obrniti vse države proti Ukrajini kot nezanesljivem političnem partnerju in "propadli naciji",



- obrniti države proti ZDA in zvezi Nato kot domnevnima agresorjema, ki se vmešavata v notranjo politiko drugih držav,



- obrniti države proti Turčiji kot nestabilni državi na robu Evrope,



- prikazati vse muslimane kot krvoločne zavojevalce Evrope in nasploh Zahodnega sveta,



- prikazati Rusijo kot žrtev organiziranih spletk Zahoda,



- prikazati predsedniške ali vladne volitve v evropskih in drugih zahodnih državah kot nezakonite in goljufive,



- diskreditirati kritike ruske vlade in jih prikazati kot nemoralne, alkoholike ali osebe z duševnimi motnjami,



- diskreditirati svetovne krovne športne organizacije kot nepoštene, neprofesionalne in "rusofobne".

Organizacija Secondary Infektion po mnenju podjetja Graphika zastopa politične interese Moskve, ni pa znano, kdo jo vodi oziroma kdo je v ozadju. Foto: Pixabay

Organizacija Secondary Infektion je od leta 2014 do letos politično manipulacijo poskusila več kot 2.500-krat. Najpogosteje je šlo za članke na spletnih blogih, ki so bili opremljeni s ponarejenimi vladnimi dokumenti ali pa prirejenimi objavami politikov na družbenih omrežjih.

Graphika v raziskavi ugotavlja, da tajna združba v primerjavi z bolj znano IRA za dosego svojih ciljev zelo redko uporablja družbena omrežja, kot je Facebook, kar je morda eden od razlogov, da njihova kampanja netenja političnih afer nikoli ni bila zares uspešna.

Delovali so iz senc

Kdo je Secondary Infektion? To je osrednje vprašanje, ki ga v raziskavi o skrivnostni organizaciji zastavlja podjetje Graphika.

Za IRA oziroma danes vemo, koliko jih je bilo (več kot tisoč), kje so delovali (iz pisarn v Sankt Petersburgu) in kdo jih je plačeval (ruska, s politiko povezana gospodarska elita).

Z organizacijo Internet Research Agency je bil povezan ruski oligarh Evgenij Prigožin, ki mu pravijo tudi "Putinov kuhar", saj je lastnik restavracij, v katerih je ruski predsednik redno gostil vladne funkcionarje iz drugih držav. Foto: Reuters

O Secondary Infektion, ki domnevno še vedno deluje, medtem razen njihove operacije ni znano tako rekoč nič. Kot poudarja Graphika, so bili pri svojem sejanju neresnic do zdaj vselej zelo previdni, delovali so tako rekoč iz senc. Uporabniške račune, prek katerih so delili lažne novice, so po vsaki objavi zavrgli in ustvarili nove. Med njimi ni bilo mogoče najti nikakršnih povezav.

Tudi to je sicer najverjetneje eden od razlogov, zakaj so bili pri svojem ustvarjanju političnih razdorov do zdaj večinoma neuspešni. Takšen pristop jim je sicer zagotavljal anonimnost, a onemogočil nastanek skupnosti, ki bi redno sledila njihovim objavam.

