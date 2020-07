Racija vseh racij: razbili evropsko zločinsko supermrežo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številne evropske kriminalne združbe so v zadnjih letih na skrivaj komunicirale prek šifriranega omrežja EncroChat, v katerega so pred nekaj meseci neopazno vdrli evropski organi pregona in prestregli na milijone obremenilnih sporočil. Ta teden so nato v eni od najobsežnejših in najuspešnejših policijskih akcij v zgodovini Evrope v več državah aretirali skoraj tisoč oseb, ki so bile vpletene v organiziran kriminal.

Policisti so ta teden nič kaj nežno trkali na stotine vrat v Veliki Britaniji, Franciji, na Nizozemskem, Švedskem in Norveškem. Lisice je na zapestja samo v Veliki Britaniji dobilo skoraj 750 oseb, na Nizozemskem pa blizu sto. Druge tri države podatkov o aretacijah še niso izdale.

Zaseženih je bilo (med drugim) za okrog 60 milijonov evrov gotovine, devet ton kokaina in metamfetamina, skoraj 30 milijonov tablet diazepama, nekaj ducatov kosov avtomatskega orožja, 55 luksuznih avtomobilov, med katerimi so bili tudi takšni, ki so bili posebej prilagojeni za tihotapljenje drog. Na Nizozemskem je bilo odkritih tudi 19 laboratorijev za proizvodnjo mamil.

Prve aretacije, pa čeprav jih je bilo skoraj tisoč, so glede na vsebino in število prestreženih sporočil najverjetneje le vrh ledene gore, so pojasnili pri Europolu. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

To je bil izkupiček obsežne akcije evropskih organov pregona, v kateri sta ob policijskih silah več držav sodelovala še Evropski policijski urad (Europol) in Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust).

Tarča preiskovalcev je bil EncroChat, omrežje za šifrirano komunikacijo, ki ga je ponujalo za zdaj še neimenovano nizozemsko podjetje.

EncroChat je strankam za šestmesečni dostop do omrežja zaračunal okrog 1.660 evrov. V ceno je bil vključen pametni telefon z nameščenima dvema operacijskima sistemoma - "nedolžnim" za odvračanje sumov in drugim, ki je uporabnika povezal s tisoči evropskih preprodajalcev drog, orožja, ljudi in celo s poklicnimi morilci.

Pametni telefon, ki so ga v uporabo prejeli zlikovci, in sporočilo, ki so ga dobili 13. junija, ko so pri EncroChatu odkrili, da nekdo posluša dogovarjanja o kriminalnih poslih. Foto: Europol

Odkrili so, kje je strežnik, in nanj podtaknili trojanskega konja

O obstoju EncroChata so leta 2016 prve posumile britanske oblasti, leto pozneje pa so organizirale skupno preiskavo s francosko policijo, ko je ta ugotovila, da storitev deluje prek strežnikov, ki so bili fizično prisotni v Franciji.

Velik preboj v preiskavi, ki so se ji nato priključile še druge države, je bil dosežen letos spomladi. Hekerji v službi evropskih organov pregona so na strežnike EncroChata podtaknili lastno posodobitev programske opreme, ki se je samodejno namestila na pametne telefone vseh strank šifriranega omrežja.

Podtaknjena programska koda je sporočila, ki so jih kriminalci pošiljali prek EncroChata, prestregla, še preden jih je sistem zašifriral. Več sto kriminalistov je v približno treh mesecih tako prebralo na milijone sporočil o organizaciji kaznivih dejanj.

Pri EncroChatu so alarmi začeli zvoniti 13. junija. Po odkritju, da kriminalisti prisluškujejo njihovim strankam, teh je bilo na vrhuncu po Evropi kar okrog 60.000, so vsem poslali sporočilo, da se omrežje ugaša ter da naj telefone nemudoma izklopijo in vržejo v smeti.

Med več sto aretiranimi uporabniki omrežja EncroChat, ki so osumljeni sodelovanja v organiziranem kriminalu, sta bila tudi dva policista. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

"Organiziran kriminal bo posledice te operacije čutil še leta"

A bilo je prepozno, policisti so vedeli preveč. Aretacije, ki so se že zgodile, so sicer najverjetneje zgolj vrh ledene gore, menijo pri Europolu.

"Evropski organiziran kriminal bo posledice te operacije čutil še leta. Informacije, ki smo jih pridobili, bodo najverjetneje razlog za številne nove preiskave kaznivih dejanj tako v Evropi kot drugod po svetu," so še zapisali v izjavi za javnost.

