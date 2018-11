Vsako minuto je posnetih več kot tri milijone fotografij po celem svetu in skoraj 90 odstotkov jih nastane s pametnim telefonom. Kamere najnovejših pametnih telefonov spreminjajo način, kako vidimo svet, in so odlično orodje, s katerim tisoče ljudi vsakodnevno deli svoj pogled ter perspektivo.

Da bi ovekovečili posebne priložnosti ali čisto vsakdanje trenutke v življenju, danes ne potrebujete več posebnega fotoaparata. Za čudovite posnetke lahko poskrbi kamera na hrbtnem delu mobilnega telefona. Meja med digitalnimi fotoaparati in fotoaparati na mobilnikih namreč postaja vedno manjša.

Večina sodobnih pametnih telefonov je danes opremljena z vsaj solidnim, če ne že kar vrhunskim fotoaparatom, kar pa še ni samoumevno zagotovilo, da bomo z njim tudi znali posneti očem privlačne fotografije.

Dobra kamera = dobra fotografija?

Kljub napredujoči tehnologiji pa je treba izpostaviti, da dobro fotografijo naredi človek, in ne fotoaparat, in da dober fotoaparat samodejno ne naredi boljšega fotografa. Čeprav ima že vsak od nas v žepu ali torbici pametni telefon z zelo dobrim fotoaparatom, nas večina na tem področju ni profesionalcev. Fotografije so zato lahko zelo povprečne, slabo osvetljene in nad njimi preprosto nismo navdušeni. Vrhunska oprema namreč sama po sebi še nič ne pomeni, a s ščepcem ustvarjalnosti in z nekaj pravili smo lahko tudi z mobilnikom več kot konkurenčni.

Dobra priprava je že pol uspeha, zato si vselej vzemite čas za izbiro prave kompozicije, najdite pravi položaj in premislite, kaj želite od posnetka.

Čeprav spekter funkcionalnosti pri nastavitvah kamere na telefonu ni širok, lahko vseeno precej vplivamo na končni rezultat. Ponujamo vam nekaj nasvetov, ki vam bodo omogočili narediti odlične fotografije tudi z mobilnikom.

1. Iščite naravno svetlobo

Fotografiranje v svetlem okolju bo naredilo fotografije veliko bolj jasne kot v temnejšem. Telefoni imajo v primerjavi z drugimi fotoaparati drugačno zaslonko. To pomeni, da morajo svetlobi nameniti več pozornosti (zaslonka mora biti dlje časa odprta), kar pomeni slabšo ostrino in stabilizacijo slike.

Na sončen in jasen dan je lahko svetloba zjutraj precej topla, ostrejša ob poldnevu in mehkejša zvečer. Če imate čas, pojdite ven in fotografirajte isti prizor ob različnih delih dneva, primerjajte svetlobo na fotografijah in se odločite, katera vam je najbolj všeč.

2. Očistite lečo

Na lečah se lahko nabere umazanija zaradi valjanja po žepih in torbah, krivi pa so lahko tudi lepljivi prsti. Madeži in usedline lahko povzročijo zabrisano sliko. Jasnost leče bomo povrnili z rahlim brisanjem z mehko krpico.

3. Pravilo tretjin

Eden izmed najbolj preprostih in najboljših načinov za izboljšavo fotografij je uporaba mrežnih črt. Ko vklopimo to opcijo, se nam na zaslonu izrišeta dve vodoravni in dve navpični črti. To pomeni, da lahko pričnemo uporabljati t. i. pravilo treh. To pravilo pravi, naj sliko razdelimo v tretjine, tako horizontalno kot vertikalno, in tako dobimo devet delov fotografije. Z uporabo mrežnih črt lahko lažje uravnotežimo celotno fotografijo in poanto fotografije postavimo v ospredje.

4. Telefon obrnite v vodoraven položaj

Panoramska orientacija vam bo pomagala, da dobite več iz svojih fotografij, še posebno če slikate skupino ljudi. Poleg tega bodo vodoravne fotografije bolje videti, ko jih boste gledali na večjih zaslonih, na primer na računalniškem monitorju ali televizorju.

5. Izogibajte se bliskavici

Če se vam zdi, da je svetloba preslaba, naredite dve fotografiji. Eno z bliskavico in eno brez nje. Bliskavica je element, ki se mu je pri amaterski fotografiji najbolje izogibati - še posebno tistih, ki so vgrajene v telefone. Fotografije, posnete z bliskavico, ne bodo imele najboljšega učinka. Majhne bliskavice, spremljevalni elementi kamer v pametnih telefonih, delujejo dobro le na oddaljenosti do enega metra. Če jo kljub temu želite uporabiti, ne pozabite vklopiti funkcije, ki preprečuje učinek rdečih oči.

6. Sliko pravilno izostrite

Nepravilna izostrenost je najpogostejši razlog zamegljenost slik. Večina telefonov nam omogoča, da še pred zajetjem posnetka na zaslonu s prstom označimo del slike, ki jo želimo fokusirati. S tem se izognemo avtofokusu, ki ga predlaga telefon.

7. Način HDR

Za pomembne priložnosti vključite funkcijo HDR. Z njo bo pametni telefon posnel več fotografij hkrati in jih na koncu združil v eno samo. Cilj je zajeti širši spekter barvnih tonov in tako bodo temni in svetlejši elementi v fotografiji združeni. HDR je primeren takrat, ko na sončen dan fotografirate na odprtem ali ko so pred vami elementi z večjim barvnim kontrastom. Funkcija pa ni primerna za uporabo takrat, ko fotografirate premikajoče se objekte, saj bodo zaradi zaporedja posnetih fotografij glavni elementi zamegljeni. Vendar pa večina pametnih telefonov ob uporabi funkcije HDR na koncu ponudi dve fotografiji, eno posneto s HDR in drugo brez te funkcije.

8. Razmislek

Vzemite si čas za izbiro prave kompozicije, najdite pravi položaj in premislite, kaj želite od posnetka. Med fotografiranjem umirite telo in roko (poiščite naslon za roko) ali postavite aparat na ravno površino. Naredite več posnetkov. Izbiro si olajšajte tako, da posnamete več fotografij istega motiva, saj je tako več možnosti, da boste dobili dober rezultat

Samsung povečuje družino A

Kamere na pametnih telefonih so v zadnjem desetletju napredovale v izjemnih razsežnostih. A vse gotovo niso enako kakovostne. Samsung Electronics predstavlja najnovejša člana družine Galaxy serije A, Galaxy A7 in Galaxy A9, ki premoreta zmogljivo kamero po dostopni ceni.

Oba sta opremljena z najboljšimi Samsungovimi inovacijami kamere, da bi uporabnikom omogočila, da dosežejo več, doživijo več, vsak dan odkrijejo nove možnosti ter posnamejo tisto popolno fotografijo. Mobilnika sta namreč pisana na kožo vsem ljubiteljem kakovostne digitalne fotografije. Naj gre za drzen selfi ali popoln panoramski posnetek, Galaxy A7 in A9 bosta vaša najboljša spremljevalca za zajemanje in deljenje vsakodnevnih dogodivščin letošnje jeseni in zime.

Galaxy A7 - trojna glavna kamera

Galaxy A7 je opremljen s kamero z ločljivostjo 24 MP, globinsko kamero z ločljivostjo 5 MP in ultra širokokotno kamero z ločljivostjo 8 MP, zato lahko učinkovito upravljate globinsko ostrino ter izpostavite osrednji motiv na sliki.

Telefon premore trojno glavno kamero visoke ločljivosti s široko zaslonko, ki omogoča zajem več svetlobe in zmanjšanje šuma pri snemanju ob šibki svetlobi. Z mobilnikom je tako moč ustvariti jasne posnetke tudi takrat, ko vam svetlobne razmere niso naklonjene.

Z napredno trojno kamero, ki vključuje širokokotni in ultra širokokotni objektiv, lahko posnamete več sveta okrog sebe. Opremljen je s 77° in 120° ultra širokokotno kamero, zato se ne bo več zgodilo, da na sliki ne bo vsega, kar želite zajeti. Ne glede na to, ali snemate obsežne krajinske prizore ali poročne zabave, vam je zdaj na voljo več prostora.

A9 - prvi pametni telefon na svetu, opremljen s fotoaparatom s štirimi objektivi

Njegova ključna posebnost je, da gre za prvi pametni telefon na svetu, opremljen s fotoaparatom s štirimi objektivi. Ti so razvrščeni vzdolž levega zgornjega dela hrbtišča naprave in so namenjeni "dinamičnim in lepim fotografijam".

Galaxy A9 vam dovoljuje, da z lahkoto zajamete dinamične in lepe fotografije. S štirimi objektivi lahko še na več načinov izrazite svojo ustvarjalnost ter zajamete, ustvarite in delite osupljive fotografije.

Model višjega srednjega razreda Samsung Galaxy A9 je opremljen z glavnim objektivom z ločljivostjo 24 megapikslov, teleobjektivom z dvakratnim optičnim zoomom in 10 megapiskli, ultra širokim objektivom z ločljivostjo osem megapikslov ter globinskim objektivom s petimi megapiksli. Slednji naj bi uporabnikom omogočil, da ročno uravnavajo globino polja fotografij in ostrenje predmeta. Štirje objektivi uporabniku omogočajo, da na še več načinov izrazijo svojo ustvarjalnost ter zajamejo, ustvarijo in delijo osupljive fotografije.