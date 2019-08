Prvi mož Appla: Nove ameriške carine Kitajski bi prizadele Apple in pomagale Samsungu

"Podal mi je prepričljive razloge," je po srečanju s Timom Cookom v svojem golf klubu v zvezni državi New Jersey ameriškim medijem včeraj povedal predsednik ZDA Donald Trump, ki je obenem napovedal, da bo premislil o svojih namerah, da v kratkem vpelje nove dajatve za uvoz blaga iz Kitajske.

Te bi lahko podražile nekatere Applove izdelke tudi za 10 odstotkov. Na udaru bi bili tudi najnovejša Applova pametna ura in slušalke, ne pa tudi Applovi glavni izdelki, kot so računalniki MacBook, tablice iPad in pametni telefoni iPhone. A njih bi lahko prizadele nove carine, ki naj bi jih po napovedih uveljavili s 15. decembrom.

NEW: Pres. Trump said he met with Apple CEO Tim Cook in Bedminster, adding that Cook "made a very compelling argument" that tariffs are making it hard for Apple to compete with companies like Samsung. "I'm thinking about it." https://t.co/TVq7yKJSle pic.twitter.com/LktWUkkJdt — ABC News (@ABC) August 18, 2019

Nove ameriške carine bi posredno pomagale Samsungu

Cook je predvsem poudaril, da bi nadaljnje stopnjevanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko Applu dodatno otežilo tržni boj proti največjem tekmecu – Samsungu.

Večino Applovih izdelkov namreč proizvajajo ravno na Kitajskem, medtem ko Samsunga nove carine Kitajski ne bi prizadele, saj so njegove tovarne skoraj izključno v drugih državah, predvsem v Vietnamu, Indiji, Braziliji in Indoneziji.

Foto: Reuters

Samsung postopoma zapira svoje kitajske tovarne

Samsung je namreč v zadnjem letu zaprl kar dve svoji tovarni mobilnih telefonov na Kitajskem kot del svojega strateškega načrta za zmanjševanje odvisnosti od Kitajske.

Južnokorejsko visokotehnološko podjetje ima tako na Kitajskem samo še eno svojo tovarno, kjer proizvaja nekatere svoje mobilne telefone.

Trump: "Prepričal me je."

"Tim me je prepričal, da je Samsung njegov največji tekmec in da je Applu težko plačati carino, če tekmujejo z zelo dobrim podjetjem, ki teh carin ne bo plačalo, ker ima sedež v Južni Koreji," je med drugim povedal ameriški predsednik.

Having dinner tonight with Tim Cook of Apple. They will be spending vast sums of money in the U.S. Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2019

Trump pa je obenem pozval Apple, naj preseli proizvodnjo svojih naprav v ZDA. Apple ima namreč večino svojega razvoja in raziskav v svoji domovini, a veliko večino naprav vendarle sestavljajo in proizvajajo zunaj ZDA. Ravno to pa je za ameriškega predsednika gotovo bila najpomembnejša tema srečanja s prvim možem Appla.

Business Insider poroča, da je bilo srečanje Trumpa in Cooka najmanj peto v zadnjem letu, saj si prvi mož Appla zelo prizadeva, da bi odločitve ameriškega predsednika glede ameriško-kitajske trgovinske vojne pustile čim manj negativnih posledic na njegovem podjetju.