Prvi mobilni telefon s štirimi objektivi

Samsung Electronics predstavlja najnovejša člana družine Galaxy serije A, Galaxy A7 in Galaxy A9. Pametna telefona sta ustvarjena za vse, ki radi raziskujejo, zajemajo trenutek in ga delijo, kot ga vidijo sami. Z zmogljivo kamero, elegantno obliko in nepogrešljivimi vsakodnevnimi lastnostmi, bosta lahko mobilnika pripomoček na vseh poteh, kamor vas vodi življenje.

Nedvomno, v vznemirljivem in povezanem svetu, kjer so trenutki in spomini, od vsakdanjega do enkratnega, zajeti in deljeni nemudoma, je pametni telefon za uporabnike postal mnogo več kot telefon.

Zato sta oba telefona opremljena z najboljšimi Samsung inovacijami kamere, da bi uporabnikom omogočila, da dosežejo več, doživijo več, vsak dan odkrijejo nove možnosti ter posnamejo tisto popolno jesensko fotografijo. Mobilnika sta namreč pisana na kožo vsem ljubiteljem kvalitetne digitalne fotografije. Naj gre za drzen selfi ali popoln panoramski posnetek, Galaxy A7 in A9 bosta vaša najboljša spremljevalva za zajemanje in deljenje vsakodnevnih dogodivščin letošnje jeseni in zime.

Popeljite fotografije na novo raven

Galaxy A7 je opremljen s kamero z ločljivostjo 24 MP, globinsko kamero z ločljivostjo 5 MP in ultra širokokotno kamero z ločljivostjo 8 MP, zato lahko učinkovito upravljate globinsko ostrino ter izpostavite osrednji motiv na sliki.

Telefon je opremljen s trojno glavno kamero visoke ločljivosti s široko zaslonko, ki omogoča zajem več svetlobe in zmanjšanje šuma pri snemanju ob šibki svetlobi. Z mobilnikom je tako moč ustvariti jasne posnetke tudi takrat, ko vam svetlobne razmere niso naklonjene.

Vse niti v svojih rokah

Da, zdaj imate resnično vse niti v svojih rokah – naj bodo vaše fotografije natanko takšne, kot želite. Z napredno trojno kamero, ki vključuje širokokotni in ultra širokokotni objektiv, lahko posnamete več sveta okrog sebe. Opremljen je s 77° in 120° ultra širokokotno kamero, zato se ne bo več zgodilo, da na sliki ne bo vsega, kar želite zajeti. Ne glede na to, ali snemate obsežne krajinske prizore ali poročne zabave, vam je zdaj na voljo več prostora.

Galaxy A7 je obenem opremljen z inteligentno kamero, ki samodejno prilagodi nasičenost, temperaturo beline in svetlost. Z mobilnikom je moč ustvariti jasne posnetke tudi takrat, ko vam svetlobne razmere niso naklonjene.Še več – na voljo je 19 načinov prilagajanja, da bodo končne slike čim bolj naravnega videza.

Veličastni selfiji

Kvalitetni pa so tudi selfiji. Zmogljiva sprednja kamera ločljivosti 5 MP namreč omogoča uporabnikom, da posnamejo lepe in ostre avtoportrete v visoki ločljivosti.

Posebej je omembe vredna funkcija Profesionalna osvetlitev, ki zagotavlja osvetlitev profesionalnega razreda, da bodo vaši selfiji še bolj veličastni. Pametni telefon je opremljen tudi s funkcijo Pametna lepota, ki s tehnologijo prepoznavanja obrazov poudari vaše najbolj všečne poteze, da ste vedno videti odločno. Fotografije lahko še dodatno personalizirate z dodajanjem besedila, smeški razširjene resničnosti in filtri, ki vas bodo še polepšali.

Samsungova serija A pa se je z jesenjo povečala še za enega člana. Novi Galaxy A9 je ustvarjen za tiste, ki vedo, kaj želijo in k temu stremijo.

Prvi pametni telefon na svetu, opremljen s fotoaparatom s štirimi objektivi na hrbtni strani

Njegova ključna posebnost je, da gre za prvi pametni telefon na svetu, opremljen s fotoaparatom s štirimi objektivi. Ti so razvrščeni vzdolž levega zgornjega dela hrbtišča naprave, namenjeni "dinamičnim in lepim fotografijam".

Model višjega srednjega razreda Samsung Galaxy A9 je opremljen z glavnim objektivom z ločljivostjo 24 MP, teleobjektivom z dvakratnim optičnim zoomom in 10 MP, ultra širokim objektivom z ločljivostjo osem megapikslov ter globinskim objektivom s petimi megapiksli. Slednji naj bi uporabnikom omogočil, da ročno uravnavajo globino polja fotografij in ostrenje predmeta. Štirje objektivi uporabniku omogočajo, da na še več načinov izrazijo svojo kreativnost ter zajamejo, ustvarijo in delijo osupljive fotografije.

Inovativna glavna kamera s štirimi objektivi

Galaxy A9 vam dovoljuje, da z lahkoto zajamete dinamične in lepe fotografije. S štirimi objektivi lahko še na več načinov izrazite svojo kreativnost ter zajamete, ustvarite in delite osupljive fotografije.

Z izjemnim 2x optičnim zoomom lahko ustvarite neverjetne posnetke od blizu, pa čeprav posnete od daleč.

lahko ustvarite neverjetne posnetke od blizu, pa čeprav posnete od daleč. Zajemite svet v polni meri in brez omejitev z uporabo ultra široke leče in slikajte kot profesionalec s funkcijo optimizator prizorišča.

in slikajte kot profesionalec s funkcijo optimizator prizorišča. Izrazite svojo kreativnost z globinsko lečo , ki dovoljujejo svobodo, da pri ustvarjanju osupljivih fotografij ročno uravnavate globino polja fotografij in ostrenje predmeta.

, ki dovoljujejo svobodo, da pri ustvarjanju osupljivih fotografij ročno uravnavate globino polja fotografij in ostrenje predmeta. Posnamete lahko jasne fotografije tako v idealnih pogojih kot tudi v slabih svetlobnih pogojih. S 24 MP glavno kamero z Galaxy A9 lahko posnamete izjemne fotografije kadarkoli.