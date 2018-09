Prvi kupci so danes že dobili svoje nove iPhone Xs

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj neučakani uporabniki iPhonov so svoj nakup lahko opravili že minuto čez polnoč v Telekomovi spletni trgovini, drugi pa so danes eno uro pred odprtjem trgovskega središča ponje prišli osebno. Zaloge je v tem trenutku dovolj, novo dostavo pa pri Telekomu Slovenije pričakujejo v prihodnjem tednu. iPhone kupce sicer najbolj prepriča z operacijskim sistemom in daljšo življenjsko dobo.

"Prej sem uporabljal androide in želel sem preizkusiti nekaj novega. Ker sem imel to možnost, sem svoj prvi iPhone kupil zdaj, ko je na voljo novi model. Vsi ga tako hvalijo in rad bi videl, ali bom tako navdušen tudi sam. Za spremembo sem se odločil, ker sem imel z androidi nekaj težav, imel sem namreč nekoliko slabši model od najnovejših in odločil sem se, da za svoj novi telefon vzamem iPhone," je povedal Andrej Štefanič, ki je iz trgovine prvi odnesel novi iPhone Xs.

Andrej je bil prvi kupec, ki je iz prodajnega centra odnesel novi iPhone Xs. Foto: Bojan Puhek

Prvi navdušenci so pred vrati čakali ob sedmi uri

"Veseli smo, da smo lahko kupcem ponudili vse spominske različice, ravno tako vse barve. Zaloge je dovolj, večje zaloge pa pričakujemo v prihodnjem tednu. Center smo danes odprli že eno uro prej, prvi navdušenci pa so pred njim čakali že ob sedmi uri zjutraj. Minuto čez polnoč smo začeli tudi spletno prodajo in tudi tam so kupci takoj začeli nakupovati, telefone pa bodo prejeli po pošti," je povedala Špela Fortin, vodja prodajnega centra Telekoma Slovenije v trgovskem središču Citypark v Ljubljani.

Vsi kupci, ki uporabljajo iPhone, se takoj odločijo za nakup, morda se nekoliko odločajo le o barvi, sicer pa takoj pridejo k mizi z razstavljenimi modeli in se tudi na podlagi tega lažje odločijo za barvo. To so kupci, ki telefon dobro poznajo, še preden pridejo ponj, je povedala Špela Fortin. Foto: Bojan Puhek

Najbolj jih prepriča operacijski sistem

"Kupci se za iPhone odločajo, ker jih najbolj prepričata operacijski sistem in pričakovana življenjska doba telefona. Ta je vsaj za leto, če ne celo več, daljša kot pri drugih primerljivih telefonih," meni prodajni svetovalec Matic Delalut. Danes je prodal drugi iPhone Xs, ki ga je iz prodajnega centra odnesla nova uporabnica.

Igorju Rozmanu so njegov iPhone X ukradli včeraj. Želel je kupiti novega, a je počakal, da je danes lahko dobil novi model. Izbral je isto barvo, kot jo je imel prej, in takoj nastavil vse nastavitve, da bo nemoteno lahko nadaljeval svoje delo. Foto: Metka Prezelj

Po mnenju Matica Delaluta najnovejša različica iPhone Xs uporabnika najbolj prepriča z ekranom, na katerem ni več gumba, tako da je izkoriščena celotna površina telefona. Tako X kot različica Xs imata izjemno kamero, uporabna je tudi funkcija brezžičnega polnjenja, ki jo omogoča steklena zadnja stran, pomembna pa je tudi funkcija ID-obraza.

Patricija je telefon nujno potrebovala, saj je prejšnjega razbila. Kot je povedala, se je odločila tudi za zavarovanje, saj zase pravi, da je preveč nerodna, da novega telefona ne bi zavarovala. Foto: Bojan Puhek