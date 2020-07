Prvi hollywoodski film, kjer je glavna igralka – robotka

Erico sta pred nekaj leti ustvarila japonska strokovnjaka robotike Hiroshi Ishiguro in Kohei Ogawa, in sicer za preučevanje interakcije ljudi in računalnikov. Zdaj pa je Erica dobila priložnost zaplavati v resne filmske vode: dve ameriški in ena belgijska producentska hiša bodo snemali znanstvenofantastični film z naslovom b, kjer bo v glavni vlogi prav – Erica.

Zgodba v dveh stavkih

Film b bo o znanstveniku, ki je odkril program za ustvarjanje popolne človeške DNK. Z njo ustvari inteligentnega robota, kakopak Erico. A ker pride pri tej DNK do spodrsljaja in postane nevarna, mora Erica zaradi svoje varnosti zbežati iz laboratorija v resnični svet, pri čemer ji njen, recimo mu tako, oče pomaga.

Del filma, katerega proračun je okrog 63 milijonov evrov, so že posneli na Japonskem, preostali del pa bodo posneli v Evropi predvidoma pozno spomladi naslednje leto.

Erica pred začetkom svoje igralske kariere

Učila se je igralstva

Erica je v teh nekaj letih svojega obstoja toliko napredovala, da zdaj tudi že lahko izraža svoja čustva. A kot vsaka vestna igralka je pred svojo prvo veliko vlogo šla v igralsko šolo po metodi, ki jo je na prehodu iz 19. v 20. stoletje razvil ruski gledališčnik, igralec in režiser Konstantin Sergejevič Stanislavski.

Ta metoda zagovarja, da igralec mora biti verjeten, in ne le razumljiv. Mora prenehati biti igralec in postati lik, ki ga igra. Za to ne potrebuje predhodne neposredne izkušnje z okoliščinami svoje vloge, temveč mora spodbudo in čustva poiskati v sebi. Idealno za Erico, ki predhodnih izkušenj res nima.