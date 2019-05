Prva žrtev Huaweieve težave: bo sploh mogoče kupiti nov telefon?

Honor za najnovejši pametni telefon Honor 20 Pro ni prejel certifikata za uporabo operacijskega sistema Android in Googlovih storitev, kot so trgovina z aplikacijami Play Store, e-pošta Gmail, YouTube, navigacija Maps, zato ga v Evropi ne more začeti prodajati, je razkril francoski spletni portal 01net.

Ker gre za zdaj še za neuradno informacijo, smo jo preverili še pri slovenskem predstavniku za Honor. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Udarec za Honor 20 Pro, ki bi moral biti letos eden od prvakov srednjega cenovnega razreda, je posledica nedeljske Googlove prekinitve sodelovanja s Huaweiem, kar zadeva licenciranje programske opreme in spletnih storitev. Ker je Honor hčerinsko podjetje družbe Huawei, pretrganje stikov z Googlom vpliva tudi nanj.

Torkova londonska predstavitev generacije Honor 20 je bila zaradi novice o pretrganju stikov med Googlom in Huaweijem, ki je odjeknila manj kot 48 ur prej, v marsičem popolno nasprotje preteklih tovrstnih dogodkov.

Honor 20 Pro je med novinarji in kasneje na spletu doživel zelo topel sprejem. Še posebej veliko pohval sta bila deležni njegova izvrstna kamera, ki je ena najboljših ta hip, in pa cena, saj je Honor 20 Pro precej cenejši od primerljivo zmogljivih pametnih telefonov. Foto: Reuters

Tik pred začetkom predstavitve smo novinarji dobili informacijo, da pogovorov s šefi Honorja, ki tradicionalno sledijo premieri novih telefonov, ne bo.

Novinarji tudi nismo prejeli vzorčnih naprav, ki so namenjeni preizkušanju funkcij telefonov še pred začetkom prodaje.

Podjetje prav tako ni izdalo informacij, kdaj bo nove pametne telefone, ob modelu Pro sta bila predstavljena še klasični Honor 20 in cenejši model Honor 20 Lite, mogoče kupiti.

Prvi mož družbe Honor George Zhao je na predstavitvi pametnih telefonov generacije Honor 20 razočaral marsikaterega odgovorov lačnega novinarja, saj problematiki prekinitve sodelovanja med Googlom in Huaweiem, Honorjevim starševskim podjetjem, ni namenil niti ene besede. Foto: Reuters

V torek vodstvo Honorja opisanih potez ni utemeljilo z razlagami, jih pa precej dobro pojasni razkritje spletne strani 01net.

Če Honor 20 Pro res ni dobil certifikata za Googlove storitve in programsko opremo, preprosto ne more iti med uporabnike, pa četudi so to zgolj novinarji.

Po poročanju 01net je za nedoločen čas sicer zamaknjen samo Honor 20 Pro. Za sorodni model Honor 20 naj bi Honor vse potrebne licence pridobil pravočasno.

Razstavni modeli Honor 20 Pro so imeli naložen operacijski sistem Android 9.0, a jih je bilo mogoče uporabljati le za zaprtimi vrati. Foto: Matic Tomšič

Čeprav Google še vedno spoštuje omejevalne ukrepe administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa glede trgovanja s Huaweiem, je uporabnike obstoječih pametnih telefonov Huawei in Honor v začetku tedna pomiril, da se zanje vsaj do 19. avgusta ne spreminja nič. Enako zagotovilo je podal tudi Huawei.

Sodelovanje s Huaweiem medtem prekinja vse več podjetij. Ob Googlu so vezi med drugim pretrgali tudi proizvajalci čipov Qualcomm, Intel in ARM, japonski proizvajalec elektronike Panasonic, telekomunikacijska velikana Vodafone in EE ter neuradno tudi Microsoft, ki je iz svoje spletne trgovine potiho umaknil prenosnik Huawei MateBook.

Ob Googlu lahko podjetju Huawei zagotovo največ preglavic povzroča prekinitev sodelovanja z britanskim podjetjem ARM. Huaweijeva hčerinska družba HiSilicon, ki izdeluje procesorje Kirin za pametne telefone znamke Huawei, licence za tehnologijo, ki je potrebna za proizvodnjo procesorjev, namreč kupuje prav pri ARM. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Ameriška in kitajska politika se glede zadeve Huawei sicer prerekata še naprej.

Peking je danes ZDA obtožil, da širijo laži o kitajskem tehnološkem velikanu Huawei, s čimer se je odzval na nedavne navedbe ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea, da Huawei ni iskren glede svojih vezi s kitajskimi oblastmi, je poročala slovenska tiskovna agencija STA.

Kitajski veleposlanik v Pakistanu Lijian Zhao je v začetku tedna medtem ameriške oblasti na čelu z Donaldom Trumpom obtožil, da Huawei sovražijo zato, ker je ameriškega tekmeca Apple "razrezal na kose":

BREAKING: It has been just revealed why @realDonaldTrump hated a private company from China so much that it went so far by announcing a national emergency. Look at the logo of Huawei. It has cut APPLE into pieces... pic.twitter.com/KOXstlAsja