Protestniki pred vilo milijarderja: Obdavčite ga #video

Skupina zaposlenih pri Amazonu je v nedeljo odkorakala do razkošnega bivališča ustanovitelja in prvega moža tega podjetja Jeffa Bezosa v slavni losangeleški četrti Beverly Hills. Tam so zahtevali boljše delovne pogoje, višje plače in pravično obdavčitev najbogatejših.

Protestniki so se zbrali v spominskem parku Willa Rogersa na Beverly Hillsu in nato odkorakali pred vrata dvorca lastnika Amazona Jeffa Bezosa. Demonstracije je pripravil kongres ključnih delavcev, ki združuje serviserje, učitelje in zaposlene v skladiščih. Vodil jih je ustanovitelj organizacije Chris Smalls, nekdanji zaposleni v Amazonovem skladišču, ki so ga marca odpustili po organizaciji stavke.

Protestniki: Obdavčite Bezosa

"Mi ne potrebujemo Jeffa Bezosa. On potrebuje nas," je med drugim poudaril Smalls. Organizatorji so pripravili seznam zahtev, vključno s tem, naj podjetje delavcem v času svetovne pandemije covid-19 zagotovi ustrezno zaščitno opremo in pripomočke za čiščenje. Ob tem zahtevajo tudi zvišanje plače za dva dolarja na uro zaradi izjemnih okoliščin dela. Na njihovih transparentih je pisalo tudi Obdavčite Bezosa.

Ustanovitelj in lastnik Amazona Jeff Bezos je od leta 2017 najbogatejši človek na svetu. Foto: Reuters

Amazon je po pritiskih delavcev in njihovih predstavniških skupin prejšnji teden razkril, da se je v ZDA z novim koronavirusom okužilo skoraj 20 tisoč njegovih zaposlenih, ki imajo največ stikov s strankami. Pri podjetju so sicer poudarili, da je stopnja okuženosti v podjetju občutno nižja od ameriškega povprečja, poroča STA.