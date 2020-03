Priložnost za okrepitev družinskih vezi

Oglasno sporočilo

Realnost, v kateri so ulice prazne, ko se odgovorni ljudje odpravljamo ven le po res najnujnejših opravkih. Prvič v zgodovini lahko človeštvo rešimo na ta način, da zgolj ležimo na kavču, je ena duhovitejših domislic, ki se je utrnila v teh dneh – s pripisom, naj vendarle ne zavozimo tudi tega.

Povsem tako preprosto sicer ni, se je pa naše življenje resda v veliki meri omejilo na dom, nastali položaj pa je gotovo svojevrstna preizkušnja za družine, ki imajo zdaj možnost, da (spet) okrepijo svoje vezi, a hkrati se morajo člani preizkusiti v novih vlogah.

Naše stanovanje je namreč postalo tudi naša pisarna, naša učilnica, starši pa po sili razmer tudi učitelji. To je seveda odlična priložnost, da obnovimo svoje znanje, da nam ne bo v prihodnje spet vsake toliko nerodno, ko ne bomo vedeli osnovnošolskih stvari iz biologije, geografije, matematike, ki so z leti pač izpuhtele v zrak.

Služba in šola sta za nekaj časa postali osrednji dejavnosti v domačem okolju in pri tem je še posebej pomembno, da sodelujemo, smo uvidevni drug do drugega, racionalni. Torej, da si omogočimo, da lahko vsak nemoteno opravlja svoje delo.

Zaradi večje obremenjenosti telekomunikacijskih omrežij si šele po končanih obveznostih privoščimo sproščujoč video klepet s prijatelji, brskajmo za zanimivimi filmi in serijami, za recepti, s katerimi bomo postali sam svoj masterchef.

Nedavna neodvisna mednarodna raziskava je sicer pokazala, da ima najboljše omrežje po uporabniški izkušnji Telemach. Na njegove fiksne in mobilne storitve se lahko zanesemo, saj so stabilne in zagotavljajo nemoteno delovanje. Kot naročen pa je v teh dneh tudi video klub z več kot 16 tisoč vsebinami, saj so pri Telemachu svoje programske sheme za vse uporabnike odprli vse tja do 4. maja.

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach.