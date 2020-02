Priložnost, ki ste jo vsi čakali: kako do ugodnejšega mobitela?

Ta mesec je priložnost za praznovanje: E-trgovina Telekoma Slovenija je upihnila novo rojstnodnevno svečko. In če ni to najboljši izgovor za nove ugodnosti ... Preverite bogato ponudbo, ki vključuje tako mobitele kot izvrstne pripomočke za dom in osebno nego.

Foto: Getty Images

Top cene na pohodu! Ne zamudite izjemne priložnosti, ki vam jo ponuja nakup v E-trgovini Telekoma Slovenije: mobiteli po nižji ceni, posebna ponudba izdelkov v okviru programa zvestobe in še posebni izdelki s top cenami! Preverite in nakupujte.

Mobiteli 50 € ceneje

Zagrabite priložnost in si podarite mobitel za kar 50 evrov ceneje.

Huawei P30 Pro

Vrhunski mobitel Huawei P30 Pro ima odlično trojno kamero Leica z naprednim zaznavanjem za osupljive fotografije v slabih svetlobnih pogojih. Zaslon OLED, velik 15,6 centimetra, ima vgrajen napredni čitalnik prstnih odtisov za varno odklepanje.

S kar 6 GB delovnega in 128 GB notranjega pomnilnika bo mobitel deloval brezhibno in hkrati omogočal dovolj prostora za shranjevanje vseh vaših najbolj dragocenih trenutkov.

Samsung Galaxy A70

Glavna prednost mobitela Samsung Galaxy A70 je 17-centimetrski zaslon. Tako boste še bolje doživeli svoje najljubše vsebine. Minimalistični videz Samsunga Galaxy A70 ustvarjajo integrirani senzorji in bralnik prstnih odtisov na zaslonu.

Izberite med črno, belo, modro ali koralno barvo - naj se ujema z vašo osebnostjo. Tri kamere Samsunga Galaxy A70 vključujejo ultra široko kamero s 123-stopinjskim vidnim poljem, ki je enako človeškemu očesu, ter kamero z 32 MP (F 1,7) za jasne in čiste dnevne fotografije.

Apple iPhone Xs

Apple iPhone Xs se lahko pohvali s popolnoma novim zaslonom Super Retina, ki je najnaprednejši OLED-zaslon v mobilni industriji, ki podpira HDR.

Še dodatno ga dopolnjuje steklo, ki je najtrpežnejše v svetu mobilnih telefonov, ovito pa je z jeklenim okvirjem. iPhone Xs poganja najpametnejši in najmočnejši čip v pametnem mobitelu, A12, ki so mu dodali strojno učenje (z uporabo Neural Engine). To mobitelu omogoča, da se uči in prepozna vzorce ter tako lahko že vnaprej predvideva in vam omogoča še boljšo izkušnjo uporabe tako pri vsakdanjih opravilih kot tudi pri napredni obogateni resničnosti (AR).

Izdelki programa zvestobe

Še niste porabili točk zvestobe, ki ste jih zbrali lani? Pohitite z nakupi, saj vam potečejo 31. 3. 2020. V rojstnodnevni ponudbi pa je nakup še ugodnejši.

Komplet indukcijske kuhalne plošče in pečice Gorenje

Vrhunska priložnost za vse, ki bi radi izboljšali svojo kulinarično izkušnjo. Električna pečica si bo zapomnila vašo nastavitev temperature za vsak prednastavljeni program in ob naslednji uporabi predlagala nedavno ali najpogosteje uporabljeno nastavitev.

Indukcijska kuhalna plošča je namenjena predvsem družinam z majhnimi otroki, saj otrokom preprečuje vklop.

Televizor Philips

Družinski filmski večer. Finalna tekma. Ob vsaki priložnosti ste deležni vrhunske kakovosti slike in čudovitega zvoka. Ta televizor zmogljive serije odlično prikaže vsako vsebino in se ponaša s tehnologijo Ambilight, kar omogoča neponovljivo pristno izkušnjo.

Podrobnosti izdelka:

zaslon: 139 cm (55") 16:9 LED, 3840 x 2160 točk, UHD 4K

priklopi: 4 x HDMI in 2x USB

vgrajena osvetlitev Ambilight+hue

samodejni izklop

pametni televizor: operacijski sistem Android TV 9

dimenzije (s stojalom): 123,36 x 74,68 x 24 cm

Pametna ura Huawei WATCH GT 2, 46mm, Sport

S pametno uro do popolne povezanosti. Serija Huawei Watch GT 2 vedno raziskuje meje življenjske dobe pametnih ur.

Ura vam omogoča spremljanje dejavnosti pri kar 15 različnih vadbah, opravlja pa tudi svetovalno vlogo digitalnega osebnega trenerja. Spremlja pa tudi vaše spalne navade in vas opozari, ko ste pod stresom.

Huaweijeva pametna ura, ki je obenem prva s procesorjem Kirin A1, ima možnost predvajanja glasbe, ki jo lahko naložite kar na uro.

Izdelki s TOP cenami

Preverite dodatno opremo, ki bo nedvomno popestrila vaš vsakdan.

Bluetooth slušalke JBL

Povežite jih s svojo najljubšo napravo in uživajte ob neverjetno kakovostnem zvoku.

Baterija vam bo omogočila kar 30 ur poslušanja glasbe.

Brezžična osebna tehtnica iHealth Core

Brezžična osebna tehtnica iHealth Core za merjenje indeksa ITM in analize sestave telesa je natančen pripomoček, ki ga lahko uporabljajo odrasli. Tehtnica uporablja popolnoma elektronsko metodologijo in tlačne senzorje za neinvazivno merjenje telesa. Meritve so z datumom in časovnim žigom shranjene na napravah iPod touch, iPhone ali iPad.

Pametni svinčnik eSTAR

Učenje angleščine za otroke še nikoli ni bilo tako enostavno kot s pametnim svinčnikom eSTAR.

S svinčnikom enostavno podrsate po sliki in ta vam pove besedo v angleščini.