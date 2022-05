Priljubljeni VOYO odslej vključen v pakete EON

Oglasno sporočilo

Telekomunikacijski operater Telemach bo do začetka julija uvedel veliko novost in v svoje pakete EON dodal video na zahtevo VOYO. Zabava za vso družino z najboljšo domačo produkcijo bo tako starim in novim uporabnikom v paketih EON na voljo z le nekaj kliki na katerikoli napravi. Prav tako pa so pri Telemachu že aprila v paketih EON povišali tudi internetno hitrost in tako postali ponudnik z najvišjo hitrostjo v Sloveniji, s čimer sledijo svoji viziji izboljševanja uporabniške izkušnje.

Telemach bo do začetka julija uvedel veliko novost in v svoje pakete EON dodal video na zahtevo VOYO.

VOYO velja za najbolj priljubljeni slovenski video na zahtevo in zdaj Telemachovim uporabnikom prinaša več kot devet tisoč razlogov za zabavo in širjenje obzorji: od najbolj gledanih slovenskih in tujih šovov, originalnih serij VOYO, sinhroniziranih risank, pa do ekskluzivnih športnih prenosov v živo, predpremier vsebin POP-produkcije, filmskih uspešnic ter spletne učilnice 5KA. VOYO v lokalnem okolju podpira in ohranja slovensko produkcijo ter omogoča zabavo za vso družino, s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji. Novi sezoni izjemno uspešnih serij Ja, Chef! in Gospod profesor se lahko pohvalita že z več kot milijonom ogledov, uporabniki Telemacha pa si bodo lahko zdaj ogledali originalne slovenske serije, kot so Za hribom, Telenovela, Vse punce mojega brata. Čas pa si bodo lahko krajšali tudi z najbolj znanimi tujimi serijami, kot sta Otok ljubezni ali Masterchef Avstralija, vse s slovenskimi podnapisi.

Ne glede nato, ali gre za nove ali stare Telemachove uporabnike, ne glede na to, kje se nahajajo, VOYO bo sedaj dostopen za vse. In kar je najbolj pomembno, za dostop ne bodo potrebni zapleteni postopki. Dostop bo enostavno omogočen v Video klubu.

Do 31. 8. 2022 lahko naročniki paketov EON Light ob podaljšanju vezave promocijsko aktivirajo paket VOYO za obdobje 12 mesecev, naročniki paketov EON Full pa za 24 mesecev. Za naročnike paketa EON Premium pa bo VOYO neomejeno postal del paketa.

Predsednik Telemachovega poslovodstva Adrian Ježina je ob tem povedal: "Ker nas vodita stalen napredek in razvoj, hkrati pa želimo v čim večji meri upoštevati želje uporabnikov, je bila vključitev videa na zahtevo VOYO v pakete EON logičen korak pri zagotavljanju njihovega zadovoljstva. Verjamem, da smo z vključitvijo tako priljubljenega produkta, kot je VOYO, zadeli v polno, pred kratkim povečane hitrosti interneta pa so odlična podlaga za nemoteno uživanje v domačih vsebinah, ki jih prinaša."

Telemach je namreč aprila občutno dvignil hitrosti prenosa podatkov v paketih EON. V paketu EON Premium se je hitrost z obstoječih do 600/60 povišala na kar do 1000/100 Mbps, v paketu EON Full z do 300/30 na do 500/50 Mbps, v EON Light pa z do 150/15 na do 200/20 Mbps. S tem so postali paketi EON najhitrejši na slovenskem tržišču.

Stabilne in kakovostne storitve so ključnega pomena v današnjem hitro spreminjajočem se tehnološkem in digitalnem svetu, zato Telemach s svojimi prizadevanji vseskozi sledi željam in potrebam uporabnikov.

V zadnjem letu so tako kakovost slike večine programov spremenili v visoko ločljivost HD, prav tako pa ves čas širijo lasten Video klub, ki je z več kot 22 tisoč vsebinami največji v Sloveniji ter za uporabnike popolnoma brezplačen. Nadgradili pa so tudi storitev Ogled nazaj do sedem dni, ki so jo opremili s prikazovalnikom slik za še boljšo uporabniško izkušnjo. Tudi v prihodnje bodo nadaljevali investicije v tehnologijo, infrastrukturo, kakovost storitev in tehnološke inovacije.

Naročnik oglasnega sporočila je TELEMACH D.O.O.