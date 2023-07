"Prihodnost mobilne fotografije ni samo v umetni inteligenci"

Mobilna fotografija je že nekaj časa eno glavnih meril, ki uporabnike usmerjajo k nakupu določenega pametnega telefona, umetna inteligenca pa je po besedah proizvajalcev ena od najzmogljivejših tehnologij, ki bo prispevala k razvoju mobilne fotografije.

Toda ni vse samo v programski opremi pametnega telefona, svarijo strokovnjaki, med katerimi je tudi podpredsednik produktnega oddelka mobilnih telefonov družbe Huawei Li Changzhu.

Vsaka malenkost in vsak del sta pomembna

"Vsak del – optika, mehanika, obdelava slik – je pomemben. Optika ni le strojna oprema, saj ima tudi programski del za natančno nastavitev končne slike. Tako je znotraj vsakega dela ali vsakega majhnega dela težko ugotoviti razliko med točnim deležem prispevka strojne in programske opreme," pojasnjuje Changzhu.

"Vsak del – optika, mehanika, obdelava slik – je pomemben. Optika ni le strojna oprema, saj ima tudi programski del za natančno nastavitev končne slike." Foto: Huawei

Pri razvoju sodeluje skupina inženirjev, odgovorna za končno izkušnjo, je pojasnil sogovornik. "Imenujemo jo skupina za tehnično upravljanje kamere in vključuje vse dele optike, mehanike, obdelave umetne inteligence in slikanja ter odloča o načrtu delovanja kamere v prihodnosti." Skupaj sprejmejo končno odločitev, ker je treba tudi vsako majhno odločitev obravnavati z vidika celotnega sistema.

"V pomanjkanju svetlobe ostane veliko lepega zanemarjenega"

Changzhu neomajno zatrjuje, da je za doseganje visoke tehnologije nujno nenehno vlaganje v razvoj in raziskave na vseh področjih, a vendarle izpostavlja napredni senzor kot ključni dejavnik in del celote odlične nočne fotografije.

"Vedno smo želeli rešiti težave z nočnimi fotografijami, ker bi bilo ponoči v pomanjkanju svetlobe veliko lepega zanemarjenega," je še povedal.

"Še vedno je nekaj prostora za izboljšave." Foto: Huawei

"Še vedno je nekaj oddaljenosti do popolnosti"

Kaj lahko pričakujemo pri nočni fotografiji na naslednji generaciji pametnih telefonov? "Za serijo P in pravzaprav vsako generacijo načrtujemo nove izboljšave za fotografijo in osnovne izboljšave optične in mehanske stabilizacije, slikanja in obdelave. Kar zadeva moj osebni pogled, čeprav prihajam iz Huaweia, ugotavljam, da je še vedno nekaj prostora za izboljšave, ko fotografiram. Na primer, kako reproducirati prave barve ponoči in še posebej v nekaterih kompleksnih svetlobnih okoljih. Še vedno je nekaj oddaljenosti od popolnosti."

Kovinska leča? Morda …

V razpravah o prihodnosti mobilne fotografije se vedno pogosteje omenjajo kovinske leče, a je naš sogovornik glede tega previden. "Kovinska leča je za nas zelo, rekel bi, vznemirljiv koncept. Trenutno se veliko tehnologije preizkuša v laboratorijih, nekaj tudi v kooperacijskih projektih. S kovinsko lečo bi izginilo veliko težav, ki sem jih omenil – na primer težave z maso, povečavami (zoomiranjem), več drugih stvari. A seveda ni preprosto."

A nekaj optimizma vendarle ostaja. "Menim, da bodo raziskave pripeljale do nekaterih rezultatov, ki bodo uporabljeni v izdelkih nove generacije. Za nas je glavni cilj zagotoviti potrošniku boljšo podobo v kateremkoli scenariju, pa tudi zelo preprosto upravljanje. To želimo doseči."