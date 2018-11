Prihodnje leto bodo računalniški nepridipravi še bolj prebrisani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izkušeni povzročitelji nevarnosti raziskujejo nove in vedno bolj razvite tehnike napadov, ki jih bo veliko težje odkriti in zanje določiti krivca.

Izkušeni povzročitelji nevarnosti raziskujejo nove in vedno bolj razvite tehnike napadov, ki jih bo veliko težje odkriti in zanje določiti krivca. Foto: Thinkstock

V prvi skupini bodo neizkušeni novinci, polni energije in želje sodelovati v izzivih računalniških vdorov, v drugi pa tradicionalni, najnaprednejši napadalci, ki razpolagajo z dobrimi sredstvi, so v svojem napovednem poročilu o ciljanih grožnjah za leto 2019 zapisali strokovnjaki družbe za računalniško varnost Kaspersky Lab, natančneje njihove ekipe za globalne raziskave in analize.

Napadalci se želijo čim manj izpostavljati

Daleč največ tveganja, predvsem za podjetja, predstavlja druga skupina, kajti izkušeni povzročitelji nevarnosti raziskujejo nove in vedno bolj razvite tehnike napadov, ki jih bo veliko težje odkriti in zanje določiti krivca.

Del te strategije bo uporaba specializiranih orodij za napad na tarče, ki bo meril na njihovo jedro in ogrozil omrežno strojno opremo. Nova strategija bo omogočala povzročiteljem nevarnosti, da svoje aktivnosti osredotočijo na nevsiljivo ogrožanje, ki bo spominjalo na omrežje okuženih računalnikov, ali pa da izvedejo bolj zahrbtne napade na izbrane tarče.

Tudi z družbenih omrežij so že kradli podatke

V prihodnjem letu prav tako predvidevajo nadaljevanje nekaterih tekočih trendov: napadi na dobavno verigo, katerih pogostost se je lani in letos občutno okrepila, mobilna zlonamerna programska oprema, ki je po predvidevanjih ne bo bistveno več, a bo bolj sofisticirana, vedno več omrežij okuženih računalnikov na področju interneta stvari ter ciljani napadi z elektronsko pošto z namenom pridobivanja občutljivih poslovnih in osebnih podatkov.

Nepridipravom bodo pomagali tudi podatki, pridobljeni iz različnih napadov na večjih družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, LikedIn ali Twitter. Ti so danes praktično vsakomur dostopni na trgu.

Orodja za nepridiprave so preveč preprosto dostopna

Preprosta javna dostopnost številnih orožij za napade in preoblikovane programske opreme, ki izkorišča napake v računalniškem sistemu, že zdaj marsikoga zamika, da se preizkusi v teh kalnih vodah.

Kot še ugotavljajo v omenjeni napovedi, v dveh regijah sveta takšne skupine postajajo bolj razširjene: v jugovzhodni Aziji in na Srednjem vzhodu.