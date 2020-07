Prihaja (skoraj) neuničljivi pametni telefon s termovizijsko kamero, ki postavlja nove mejnike

Še do pred nekaj leti so bile termovizijske kamere monopol vojske – šele leta 2016 so se s pojavom na prvem pametnem telefonu te začele prebijati tudi v širšo javnost, predvsem v tiste panoge, kjer lahko ob delu s pridom izkoriščajo njene prednosti.

V štirih letih demokratizacija termovizijskih kamer

Ob svojem premiernem pojavu na pametnih telefonih so bile termovizijske kamere pregrešno drage (skoraj tako kot vsaka večja tehnološka novost ob svoji premieri).

Zdaj pa za občutno nižjo ceno prinaša CAT S62 termovizijsko kamero proizvajalca Flir, ki je, prepričani so, najboljša svoje vrste do zdaj. Deluje na temperaturah od 20 stopinj pod zmrziščem vode do 400 stopinj nad njim, pri čemer toplotni vir zaznava na razdalji do 30 metrov.

Pravijo, da so z vedno nižjo ceno telefonov v tej seriji demokratizirali termovizijske kamere, saj je priporočena redna maloprodajna cena (brez morebitnih ugodnosti pri operaterju) 649 evrov – precej manj kot celo predhodni model S61.

Lastnost vseh telefonov blagovne znamke CAT je odpornost na ekstremne razmere. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Največ izboljšav in novosti prav pri termovizijski kameri

Novinec S62 spada v najzmogljivejšo družino pametnih telefonov blagovne znamke CAT – tiste, katere zaščitni znak je predvsem trpežnost. V primerjavi z nedavno preizkušenim novim modelom S42, ki bi ravno te dni moral priti na police slovenskih trgovin in prodajna mesta telekomunikacijskih operaterjev, je največja prednost modela S62 ravno termovizijska kamera.

Ravno pri tej kameri in še bolj pri njeni souporabi z običajno kamero (ta je tudi tokrat Sonyjeva) so, kot so povedali, naredili največji napredek. Med drugim so dodali nekaj priročnih orodij za delo, med drugim možnost dodajanja beležk na fotografije.

Zakaj je to dobro? Če imate, na primer, mojstra, ki vam v stanovanju montira šest na videz enakih radiatorjev, lahko ob zajemu vsakega posnetka označi, v katerem prostoru je vsak posamezni radiator.

Novinec S62 spada v najzmogljivejšo družino pametnih telefonov blagovne znamke CAT – tiste, katere zaščitni znak je predvsem trpežnost, njegova poglavitna prednost in značilnost pa je termovizijska kamera. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Niti močni udarci s kladivom mu ne pridejo do živega

Oba modela najnovejših pametnih telefonov CAT, S62 in S42, se ponašata s skladnostjo z najzahtevnejšim vojaškim standardom odpornosti in trpežnosti do zdaj – MIL-STD 810H.

Na uradni predstavitvi, ki je skladno z današnjimi časi potekala prek omrežja, so se s kladivom kar pošteno znesli nad prižganim telefonom S62, ki niti po skoraj pol minute nabijanja na sebi ni kazal kakršnih koli sprememb.

Kje so zbijali ceno?

Seveda se ni bilo mogoče izogniti vprašanju, ali se je morda v primerjavi z dražjim predhodnikom S61 novi S62 moral čemu odreči. Novi S62 nima laserskega merilnika razdalje, ki ga S61 (in še nekateri drugi telefoni s "četrto kamero") imajo.

Nekaj prihranka so dosegli tudi z izbiro procesorja. V pametnem telefonu CAT S62 je procesor Snapdragon 660, za katerega pravijo, da ni najnovejši in najmočnejši, vsekakor pa je hitrejši in odzivnejši od procesorja Mediatek Helio A20 (MT6761D), ki poganja model S42 srednjega zahtevnostnega razreda.

Komaj nekaj tednov je minilo, odkar je angleški proizvajalec proizvajalec Bullitt predstavil novinca tudi v srednjem razredu pametnih telefonov CAT, to je model S42, ki smo ga tudi že preizkusili. Foto: Ana Kovač

CAT S62 se je zavestno odpovedal podpori za 5G

Ravno tako se, zatrjujejo, zavestno niso odločili za podporo delovanju v mobilnih omrežjih pete generacije (5G). Kot poglavitni razlog navajajo, da bi 5G podražil ceno, hkrati pa uporabnikom, predvsem tistim, ki jim je CAT S62 bolj namenjen, v tem trenutku ne bi prinesel sorazmerne dodane vrednosti. Pokritost s signalom omrežij 5G, kjer sploh obstajajo, je skoraj izključno še omejena na velika naselja, medtem ko ciljni uporabniki telefonov CAT veliko časa preživljajo v odročnih predelih.

Novi CAT S62 bo na voljo, kot so rekli, v prihodnjih tednih – verjetno kmalu za tem po prihodu nekoliko prej napovedanega modela S42.

Bliža se tudi naslednji Samsungov veliki dan

Prvi teden avgusta pa že tradicionalno prinaša tudi enega od dveh največjih vsakoletnih Samsungovih predstavitvenih dogodkov. Kot vedno poskušajo pri Samsungu po najboljših močeh prikriti, kaj bodo predstavili, a jim to niti tokrat ne uspeva, saj po spletu kar mrgoli raznih namigov, ki so lahko pravilni – ali pa tudi ne.

TM Roh je vajeti Samsungove enote za mobilno telefonijo prevzel v začetku letošnjega leta. Foto: Samsung

Kar pa zanesljivo vemo, je to, da bo predstavitev 5. avgusta, a ne v Brooklynu (New York) kot zadnjih nekaj let, temveč zaradi potovalnih omejitev in epidemioloških razmer prek videokonference.

Če upoštevamo, da je bil avgust do zdaj vedno termin za novosti Samsungove serije phabletov Note, ne bo težko ugibati, kdo bo zvezda dneva prihodnjo sredo. Medtem pa si je predsednik in vodja oddelka za poslovne mobilne komunikacije pri družbi Samsung Electronics TM Roh v svojem zapisu na Samsungovem blogu privoščil odpreti kapalko, ko je sporočil, da bo petega avgusta predstavljenih pet novih naprav – in ni nujno, da bodo vse pametni telefoni.