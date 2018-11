Prihaja GearBest črni petek

Oglasno sporočilo

Za vse, ki želite najti najbolj zanimive in kakovostne izdelke z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno, je zdaj pravi trenutek. V spletni trgovini GearBest lahko za naročila iz Kitajske in Hongkonga izberete poštnino Priority Line in izdelek boste prejeli brez dodatnih uvoznih stroškov. V nasprotnem primeru GearBest zagotavlja povrnitev stroškov. GearBest ima skladišča tudi v Evropi, iz katerih lahko izdelke pričakujete v od treh do petih dneh. Ta skladišča so označena s Fast-**.

Na GearBest se je ravno končal kitajski črni petek (11. 11.), ko so bile na voljo nore ponudbe. Pametni telefoni za samo 11,11 dolarja, možnost nakupa OnePlus 6 za samo 349,99 dolarja, Xiaomi Mi 8 lite za samo 209,99 dolarja ali pametne ure Xiaomi Amazfit Stratos za 145,99 dolarja. Z zavedanjem, da je v Evropi precej bolj poznan črni petek, bodo na GearBest tudi v tem obdobju pripravili največje popuste in najnižje cene.

GearBest redno pripravlja igre na srečo. Tokrat so pripravili kolo sreče. Na kolesu sreče lahko pridobite posebne kupone, ki vam omogočijo dodatne popuste pri nakupu. Na voljo so tudi izdelki, kot so Xiaomi Mi 8, 3D-tiskalnik, električna zobna ščetka ipd. Kolo sreče lahko zavrtite enkrat dnevno.

Kot ponavadi bo GearBest tudi tokrat pripravil neomejeno število kuponov. V sredo in četrtek bodo štirikrat dnevno ponudili nove kupone, in sicer v sredo ob 17. in 21. uri ter v četrtek ob 1.00, 9.00 in 13.00.

Vrečke presenečenja so bile na festivalu 11. 11. pravi uspeh, zato jih GearBest ponavlja tudi ob črnem petku. Kupci vrečk presenečenja še nikoli niso bili razočarani.

Prav tako bodo ponovno na voljo paketne ponudbe treh izdelkov za 9,99 dolarja ali 49 dolarjev, posebna 24-urna ponudba 12 najbolj prodajanih izdelkov po najnižji ceni ter ponudba s predplačilom, kjer se vaše predplačilo podvoji ali celo potroji. Prav tako bo vaše naročilo prej mogoče poslati naprej.

Ne spreglejte tudi, da iz hitrih, evropskih skladišč ob naročilu nad 88 dolarjev pridobite dodatnih deset dolarjev popusta.

Še nekaj predlogov za dober nakup:

Robotski sesalnik Roborock S50 nima konkurence za svojo ceno. Njegova zasnova, dobra baterija, moč sesanja in napredno načrtovanje poti sesanja so razlog, da je to najbolj priljubljen robotski sesalnik. Na črni petek bo za nakup treba odšteti samo 349,99 dolarja.

Pametna stropna luč Xiaomi Yeelight WiFi za 55,99 dolarja iz EU-skladišča s kuponom: GBDE6666

Xiaomi Yeelight je kakovostna pametna luč, zasnovana iz lahkih materialov. Z daljinskim upravljalnikom ali telefonom lahko nadziramo svetlost in toplino svetlobe (od 2.700 do 6.500 k) s petimi programi.

Robotski čistilec oken Alfawise S60 za 119,99 dolarja

Zelo uporaben in praktičen čistilec za zunanjo in notranjo stran oken. Alfawise S60 se preprosto pritrdi na okno in s pomočjo sesalnega mehanizma se ta premika po celotni površini stekla.

Naročnik oglasne vsebine je Wirace Hong Kong Technology Limited.