V nekaterih slovenskih skupnostih na družbenem omrežju Facebook je mogoče opaziti porast objavljanja fotografij in videoposnetkov vzdrževalnih del na baznih postajah mobilnih omrežij in ugibanj, ali telekomunikacijski operaterji epidemijo koronavirusa v resnici izkoriščajo za postavitev omrežja 5G. Pri operaterjih smo preverili, kaj je res in kaj ne. 5G je v zadnjih tednih sicer v središču pozornosti, saj po spletu krožijo teorije zarot , ki mu pripisujejo krivdo za širjenje koronavirusa.

V Sloveniji omrežje 5G še ne deluje

Kot je razvidno z zemljevida podjetja Ookla, ki prikazuje vsa dostopna 5G omrežja na svetu, tega v naši državi še nimamo.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Mobilnega omrežja pete generacije oziroma 5G v Sloveniji ne moremo vzpostaviti, dokler država ne bo podelila ustreznega frekvenčnega spektra," so za Siol.net pojasnili v največjem domačem telekomunikacijskem operaterju Telekom Slovenije.

Dodali so, da bi dodaten spekter za 5G v Sloveniji trenutno dejansko močno potrebovali, saj je obstoječe omrežje zaradi rasti internetnega prometa v obdobju epidemije koronavirusa močno obremenjeno.

Ne, oznaka 5G na seznamu brezžičnih omrežij ne pomeni, da vam pametni telefon lovi "pravi" 5G:

Da v Sloveniji še nimamo delujočega omrežja 5G, v največji slovenski skupnosti nasprotnikov mobilnega omrežja pete generacije pogosto opozarja tudi Gregor Kos, sicer pobudnik gibanja Za Slovenijo brez 5G in administrator istoimenske skupine na Facebooku, ki ima že skoraj 12.000 članov.

Zakaj potem stikajo okrog baznih postaj, če ne nameščajo 5G anten?

Na družbenem omrežju Facebook smo v zadnjem času opazili objave, ki namigujejo, da naj bi omrežje 5G v Sloveniji že delovalo oziroma da telekomunikacijski operaterji izkoriščajo epidemijo koronavirusa in na skrivaj ter v naglici nadgrajujejo bazne postaje z namenom čimprejšnje vzpostavitve omrežja 5G.

Objava in komentar sta iz dveh različnih skupin na Facebooku, katerih člani povečini nasprotujejo uvedbi omrežja 5G v Sloveniji. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Da to ne drži, so za Siol.net potrdili pri vseh osrednjih slovenskih telekomunikacijskih operaterjih:

"Operaterji ves čas izvajamo kakšna dela tako na baznih postajah kot na drugih delih omrežja, ker uporabniki potrebujejo naše storitve," so sporočili s Telekoma Slovenije.

"Naši terenski tehniki tako rekoč vse dni v letu opravljajo vzdrževalna dela na mobilne omrežju," so pojasnili pri A1 Slovenija. Poudarili so, da imajo zgolj eno bazno postajo 5G in sicer testno v ljubljanskem BTC, ki deluje samo v času preizkušanja, preostali čas pa je izklopljena.

Da trenutno ne postavljajo omrežja 5G, opravljajo pa redna vzdrževalna dela na omrežni infrastrukturi, saj morajo zagotoviti nemoteno delovanje storitev, so za Siol.net potrdili tudi pri operaterjih Telemach in T-2.

Konkreten primer: opozarjali so na kombi, ki je bil opažen v bližini baznih postaj v Žalcu. Kaj je počel tam?



Bazna postaja na Kmetijski zadrugi Hmezad v Žalcu. Foto: Google Street View

V eni od skupin na Facebooku, katere člani nasprotujejo uvedbi omrežja 5G v Sloveniji, se je v zadnjih dneh pojavila serija fotografij kombija vzdrževalcev, ki je bil opažen v bližini dveh baznih postaj v Žalcu. Eden od uporabnikov je na občino Žalec tudi naslovil vprašanje, če nameravajo kaj ukreniti v zvezi s postavitvijo oddajnikov 5G.



Župan občine Žalec Janko Kos je za Siol.net pojasnil, da je šlo za vzdrževalna dela oziroma nadgradnjo obstoječe bazne postaje.



"V primeru bazne postaje na kmetijski zadrugi Hmezad je prišlo do posodobitve tako kabelske napeljave kot bazne postaje. Bakreno žico je lastnik napeljave, podjetje Telekom Slovenije, nadomestil z optičnim kablom, bazno postajo pa je nadgradil njen upravljavec, podjetje A1 Slovenija."



Informacijo so za Siol.net potrdili tudi pri operaterju. "V konkretnem primeru je šlo za nadgradnjo obstoječe bazne postaje, ki bo omogočala večje kapacitete in povečala zmogljivosti na omrežju LTE v tem delu Žalca."

Teorije zarot o 5G in koronavirusu stojijo na trhlih temeljih, toda deli jih na tisoče ljudi

Nekateri nasprotniki uvajanja omrežja 5G trdijo, da so svetovna žarišča koronavirusa tam, kjer je največja zgoščenost baznih postaj 5G. Foto: Reuters

Ena najbolj bizarnih teorij, kar zadeva epidemijo novega koronavirusa, je ta, da se virus sars-cov-2 širi prek mobilnega omrežja pete generacije ali 5G oziroma da novi koronavirus sploh ne obstaja, temveč simptome virusnega obolenja povzročajo kar bazne postaje omrežja 5G.

Do zdaj ni znan še noben način, kako bi se lahko (korona)virus širil prek elektromagnetnega valovanja. Prav tako simptomi okužbe z novim koronavirusom po poročanju neodvisnega portala za preverjanje informacij Full Fact ne sovpadajo z domnevnimi zdravstvenimi težavami zaradi izpostavljenosti omrežju 5G.

Med prvimi v Sloveniji je teorijo o povezavi koronavirusa in omrežja 5G začel širiti znan Facebook profil Civilna iniciativa Modro Nebo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Teorija, ki jo na Facebooku množično delijo tudi Slovenci, objavil pa jo je profil Društvo Moldavit Neprofitna Organizacija, trdi da so svetovna žarišča koronavirusa tam, kjer je največ baznih postaj 5G, oziroma da koronavirus sploh ne obstaja, temveč obolenja povzroča 5G.

Pojasnila, zakaj je na tisoče obolelih tudi v državah, ki omrežja 5G še nimajo, na primer v Franciji (57.000), Iranu (50.000) ali nenazadnje tudi v Sloveniji (900), ni.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Objavi je za ustvarjanje vtisa večje kredibilnosti priloženih več povezav do legitimnih virov novic, a bo tisti, ki jih bo prebral, hitro ugotovil, da dejansko ne potrjujejo nobene od navedb v zapisu.

Preberite tudi: