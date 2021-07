Preverite, kakšno darilo vas čaka ob prednaročilu nove ure Huawei Watch 3

Oglasno sporočilo

Dolgo pričakovani pametni uri Huawei Watch 3 in Huawei Watch 3 Pro sta prispeli na slovenski trg! Za prednaročilo sta na voljo od ponedeljka, 5. 7. Vsi, ki ju bodo prednaročili do 19. julija, bodo zraven v dar prejeli še odlične brezžične slušalke FreeBuds 4i v beli ali črni barvi. Watch 3 je na voljo v različici Active s črnim pasom po maloprodajni ceni 399 evrov, medtem ko Watch 3 Pro prihaja v različici Classic z rjavim pasom po maloprodajni ceni 449 evrov.

Obe uri serije Huawei Watch 3 poganja nov operacijski sistem Harmony OS 2, ki omogoča praktično, pametno in napredno uporabniško izkušnjo z izboljšano interakcijo in zmogljivo povezljivostjo. Poleg profesionalnih funkcij beleženja telesne dejavnosti in zdravja ter izjemno dolge avtonomije baterije, imajo pametne ure serije Huawei Watch 3 visoko natančno tipalo za merjenje temperature kože. Z novimi funkcijami bodo nove pametne ure uporabnikom pomagale spremljati njihovo zdravje in napredek v telesni pripravljenosti na podlagi znanstveno utemeljenih rešitev.

Dovršena estetika in napredna zasnova

Serija Huawei Watch 3 vzpostavlja ravnovesje med estetiko pametnih in klasičnih ur. Ohišje iz poliranega nerjavečega jekla zaokrožujeta zakrivljeno 3D-steklo in velik zaslon, ki predstavlja vrhunec elegantnega oblikovanja. Kot prve pametne ure Huawei vključujejo 3D-vrtljivo krono, ki ponujajo taktilne povratne informacije. Zahvaljujoč visoko natančnemu prepoznavanju premika prstov, lahko na zaslonu povečate ali pomanjšate sliko ali se natančno premikate med menijskimi možnostmi. Operacijski sistem Harmony OS 2 pa nudi tudi popolnoma nov uporabniški vmesnik z mrežnim prikazom nameščenih aplikacij, kar zagotavlja bolj gladko in intuitivno uporabniško izkušnjo.

Z bogatim naborom digitalnih številčnic si uporabniki lahko oblikujejo izkušnjo, pisano na svojo kožo. S številnimi inovativnimi in zanimivimi temami zaslon ure lažje prilagajate določeni situaciji in vašemu slogu ter tako na svojem zapestju vedno ustvarite popoln modni dodatek.

Osebni trener, ki je vedno z vami

Nove pametne ure serije Huawei Watch 3 služijo tudi v vlogi vašega osebnega trenerja. Nudijo namreč več kot 100 načinov spremljanja športnih dejavnosti in vadb, tipalo temperature kože, zaznavo padca in klica v sili ter celovite funkcije za spremljanje zdravja, vključno s spremljanjem srčnega utripa, spanja, stresa, SpO2 in krvnega tlaka. S tem omogočajo, da ste na tekočem s telesno pripravljenostjo in zdravstvenim stanjem.

Prav tako pametni uri Watch 3 in Watch 3 Pro odlikuje izjemna avtonomija baterije. Watch 3 bo brez polnilca zdržala do tri dni v pametnem načinu in do 14 dni v ultra dolgem načinu delovanja, Watch 3 Pro pa bo v prvem zagotavljala delovanje do pet dni in do 14 dni v drugem načinu.

Obe uri serije Watch 3 kot tudi slušalke FreeBuds 4i, ki jih prejmejo vsi prednaročniki ure, se sicer brezšivno povezujeta z vsemi pametnimi napravami iOS in Android.

FreeBuds 4i: dušenje okoliškega hrupa in dolgotrajno delovanje

Brezžične slušalke FreeBuds 4i poleg edinstvenega dizajna, ki so ga navdihnile znamenite plaže s črnim peskom na Islandiji, odlikujta še odlična avtonomija baterije in zmogljiv sistem aktivnega dušenja hrupa (ANC). Avtonomija baterije je za uporabnike brezžičnih slušalk ključnega pomena, zato imata ušesna čepka veliki bateriji z visoko sposobnostjo hranjenja energije.

Ko je aktivno dušenje izključeno, slušalke ponujajo kar do deset ur neprekinjenega poslušanja glasbe ali do 6,5 ure telefonskega pogovora. Skupaj s polnilno škatlico dosežejo do 22 ur predvajanja ali do 14 ur pogovorov. Če je dušenje vključeno, potem bateriji zadoščata za do 7,5 ure predvajanja glasbe ali do 5,5 ure pogovorov. Slušalke podpirajo tudi hitro polnjenje, že deset minut hitrega polnjena zadostuje za kar štiri ure zvočnega užitka, kar drastično zmanjša čas, ko slušalk zaradi polnjenja ne morete uporabljati.

Huawei predstavil tudi nove brezžične slušalke in velike zaslone

Poleg ur Watch 3 je sicer Huawei nedavno predstavil še pametne zapestnice Band 6, brezžične slušalke FreeBuds 4, novo serijo tabličnih računalnikov MatePad, ki obsega modele MatePad Pro 12.6, MatePad Pro 10.8 in MatePad 11 ter računalniška monitorja MateView in MateView GT, ki se pridružujeta 23,8-palčnemu modelu Huawei FullView.

