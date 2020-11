Prevara ob volitvah: izkoristili so tako Trumpa kot Bidna

Predsedniške volitve v Združenih državah Amerike so trenutno najbolj vroča tema na družbenih omrežjih. Tega se dobro zavedajo tudi goljufi, ki so v četrtek začeli oblegati objave Donalda Trumpa in Joeja Bidna na Twitterju. Kdor nasede obljubam v njihovih komentarjih, lahko izgubi precej denarja.

Pod tviti obeh ameriških predsedniških kandidatov se je začel v četrtek popoldne v komentarjih oglašati Elon Musk, peti najbogatejši človek na svetu. Zapisal je, da je svojim sledilcem pred volitvami nekaj obljubil in da bo obljuba izpolnjena, če obiščejo navedeno spletno stran.

Lažni Elon Musk je v četrtek popoldne "napadel" vsak tvit predsednika ZDA Donalda Trumpa. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdor je pozorno prebral njegove komentarje, je lahko opazil, da je nekaj narobe. Ime ustanovitelja Tesle je bilo pravo, zraven je bila tudi značka, ki označuje preverjen profil, drugačno pa je bilo ime uporabniškega računa - @nickbooch in ne @elonmusk.

Gre za eno najbolj klasičnih prevar na Twitterju. Goljufi si spremenijo ime - za to pogosto uporabijo ime znane osebe - in s komentarji, v katerih pozivajo k obisku njihovih spletnih strani, preplavijo viralne objave na Twitterju.

Lažne profile, ki se izdajajo za resnične znane osebe, je v zadnjem času še težje prepoznati, ker so goljufi našli načine, kako priti do preverjenih profilov z modro značko, ki izraža legitimnost profila. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kaj čaka obiskovalca takšne spletne strani? Obljuba, da bo, če Elonu Musku ali drugi lažni slavni osebi pošlje nekaj bitcoinov ali enot druge kriptovalute, te dobil povrnjeno dvakratno.

To se seveda ne bo zgodilo. Elon Musk in drugi, ki so proti svoji volji pogosto vpleteni v tovrstne prevare, so že večkrat opozorili, da bitcoinov ne delijo.

The crypto scam level on Twitter is reaching new levels. This is not cool. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2020

Prevaranti se zanašajo na statistično verjetnost. Med milijoni ljudi, ki v teh dneh všečkajo, komentirajo in delijo tvite obeh predsedniških kandidatov, se bo zagotovo našel kdo, ki bo nasedel.

Lažni Elon Musk, ki smo ga kot primer izpostavili zgoraj, je za zdaj sodeč po prometu na njegovih kriptodenarnicah s prevaro "zaslužil" relativno malo - nekaj tisoč evrov.

Goljuf je do zdaj prejel okrog tisoč evrov v kriptovaluti ether (na fotografiji) in približno 3.000 evrov v kriptovaluti bitcoin. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

A to ne pomeni, da se ta vrsta kriminala ne izplača. Letos spomladi je goljufom, ki so si prav tako izposodili ime Elona Muska, v dveh mesecih uspelo iztržiti za poldrugi milijon evrov v kriptovaluti bitcoin. Toliko je bil bitcoin sicer vreden takrat - danes bi bil vreden še milijon evrov več.

