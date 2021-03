Prenovljeni Bizi za še več pravočasnih dobrih poslovnih odločitev

V teh zahtevnih časih za gospodarstvo so relevantni in pravočasni podatki še bolj pomembni.

V teh zahtevnih časih za gospodarstvo so relevantni in pravočasni podatki še bolj pomembni. Foto: TSmedia

V novi preobleki je Bizi še priročnejši in popolnejši vir pomembnih poslovnih informacij, ki so v teh zahtevnih časih še pomembnejše za učinkovito poslovno odločanje, so prepričani njegovi snovalci.

Bizi je že v svojih dosedanjih nadgradnjah postal priročno orodje, ki hitro vodi do želenih informacij, a je z novo različico postal še uporabnejši in priročnejši, je prepričana skrbnica produkta Bizi Mihaela Leskovec.

Prenovljeni Bizi ima še več finančnih podatkov o slovenskih podjetjih, prikaz pa je še preglednejši, pojasnjuje skrbnica Bizi Mihaela Leskovec. Foto: TSmedia

"Izboljšali smo uporabniško izkušnjo, navigacija je preprosta, jasna, zdaj so informacije o podjetjih bolj zgoščene in hitreje dostopne. Vedno veste, kje ste in kaj še lahko vidite," je ob zagonu pospremila novo različico.

Del vstopne strani Bizi Foto: S. C. (zajem zaslona)

Več podatkov, več možnosti

Glavne novosti nove nadgradnje so razširitev finančnih podatkov o pravnih osebah na pet let, lažje preverjanje njihove finančne discipline, zlasti dinamike plačevanja računov in vpogled v morebitne težave ter časovnice morebitnih blokad, in možnost dodajanja lastnih zaznamkov ter ustvarjanje lastnih podatkovnih baz.

Obilje ažurnih podatkov poslovnega asistenta Bizi je v optimirani obliki dostopno tudi na pametnih mobilnih telefonih. Foto: TSmedia

Med dodatnimi podatki so tudi neplačniki prispevkov (REK neplačniki), več kot tisoč zaposlitvenih oglasov na dan in borzne objave, podjetja pa z novim Bizijem dobivajo nove možnosti za svojo predstavitev in izpostavitev ter oglaševanje, je pojasnila Bizijeva skrbnica.