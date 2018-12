Preizkušal je potrpljenje policije: "Takoj pridem, samo še nekaj uredim"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse, ki na Facebooku sledijo uradnemu profilu policije mesta Richland v ameriški zvezni državi Washington oziroma so nanj naleteli po naključju, je v zadnjih dneh zabavala izmenjava vljudnosti med policijsko postajo in osumljencem za kaznivo dejanje. Po tem, ko je policija objavila njegovo fotografijo s pripisom "Iščemo ga", se jim je na Facebooku namreč oglasil kar sam.

Policija mesta Richland je 29. novembra delila fotografijo 38-letnega Anthonyja Akersa, ki so ga iskali zaradi neupoštevanja navodil policistov. V ZDA je to v večini primerov kaznivo dejanje, zaradi katerega lahko osumljenec pristane tudi za rešetkami.

Richlandska policija na Facebooku pogosto deli slike iskanih oseb, a tokrat je bilo drugače, saj se je na svoj portret odzval osumljenec sam. "Pomirite se, saj se bom predal," je objavo policije komentiral Anthony Akers. S policije so mu nato odgovorili, da jih lahko tudi pokliče, če potrebuje prevoz do policijske postaje:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Akers je nato policijo označil še v enem komentarju in jim sporočil, da mora samo še urediti nekaj stvari, ker bo pri njih nato verjetno preživel kakšen mesec. "Pri vas se zglasim enkrat v naslednjih 48 urah," je obljubil. A to se ni zgodilo, na kar so v novi objavi na Facebooku 3. decembra opozorili tudi policisti.

Na zvonec pri vhodnih vratih policijske postaje je Akers nato vendarle pritisnil en dan pozneje, 4. decembra. "Tako, pozvonil sem jim, sicer malce pozneje, kot sem načrtoval, a vendarle sem tu. Hvala policiji, ker so mi omogočili, da to naredim na svoj način. Se vidimo čez en mesec," je še zapisal v svojem zadnjem komentarju pred predajo policiji:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

