Praznik zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov IFA letos pogumen in drugačen

Danes se v Berlinu začenja letošnja izvedba največjega svetovnega sejma potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov – zaradi pandemije v povsem drugačnem formatu, a vendarle tudi z omejeno fizično prisotnostjo, kar je zahtevalo veliko poguma in dela organizatorjev.

Prejšnja leta je Berlin v prvih dneh septembra pokal po šivih, saj so tudi sicer živahen mestni utrip nemške prestolnice dopolnjevali številni razstavljavci, obiskovalci in predstavniki medijev iz vsega sveta.

Berlinsko sejmišče je namreč prizorišče sejma IFA, ki velja za največji svetovni dogodek s področja zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov.

Pandemija je ustavila sejme in kongrese, tudi velike zabave

Letos pa je vse drugače. Pandemija je že februarja odpihnila največji svetovni dogodek s področja mobilnih komunikacij, ki bi moral potekati konec februarja v Barceloni, nato so se odpovedi velikih dogodkov, tako strokovnih kot zabavnih, kar vrstile po tekočem traku.

Celo münchenski Oktoberfest je padel kot žrtev in je bil prisiljen prekiniti svojo tradicijo.

Manjši del v živo, večji pa virtualno

Organizatorji sejma IFA pa so kljub razmeram, ki jim niso naklonjene, vztrajali: letos IFA bo, seveda z upoštevanjem vseh varnostnih napotkov, ki zmanjšujejo tveganje pred razširitvijo epidemije. Pogumna odločitev, ki je zahtevala veliko zagnanosti in usklajevanja tako z epidemiologi kot tudi z berlinskimi in deželnimi oblastmi.

Vrveža v več kot 20 ogromnih sejemskih dvoranah (nekatere izmed njih so bile v spomladanskem času pripravljene za dopolnilno koronabolnišnico) letos ne bo. Pravzaprav bo razstavni del samo v petih velikih dvoranah, pa še te bodo razredčene zaradi zagotavljanja varne razdalje med le nekaj sto obiskovalci, ki bodo lahko vsak dan obiskovali ta prostor.

Nekateri veliki bodo manjkali

Ob tem sicer zelo skrčenem razstavnem delu pa bo velik del predstavitev potekal virtualno, zato za letošnjo posebno izdajo sejma IFA pravijo, da je hibridna.

Za povabljene medijske predstavnike, le nekaj iz vsake države, pa bo program medijskih predstavitev in dogodkov skoraj tako intenziven kot v predkoronskih letih. Že res, da se nekatera velika imena letos ne bodo pojavila v Berlinu, npr. Samsung ali Sony, ampak program za medijske predstavnike še vedno ostaja nabito poln vse tri dni.

Letos je zaradi pandemije Berlin brez vrveža, ki ga v prvih dneh septembra dopolnjujejo številni obiskovalci, razstavljavci in medijski predstavniki na največjem svetovnem dogodku potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA. Foto: Srdjan Cvjetović

Številke so absolutno gledano majhne, relativno pa rekordno visoke

Letošnja IFA bo preštela skoraj 1500 razstavljavcev iz 30 držav, od tega jih bo okrog 150 dejansko prisotnih na 30 tisoč kvadratnih metrih (nekaterih) dvoran berlinskega sejmišča. Še lani, ko se nikomur ni sanjalo, kaj nas bo doletelo v letu 2020, si nihče ne bi upal napovedati, da bodo letos te številke pač takšne, kot so.

Toda po drugi strani je velika verjetnost, da bo IFA morda edini letošnji tehnološki dogodek svetovnih razsežnosti, ki bo sploh uspel izpeljati tradicionalno obliko. Že res, da so virtualne predstavitve odličen dodatek, pravzaprav nadomestilo tradicionalnim sejmom in kongresom, katerih osebni stik, možnost takojšnjega otipa in preizkusa novih izdelkov še tako napredne komunikacijske tehnologije še dolgo ne bodo mogle nadomestiti.

Močno sporočilo

Organizatorji imajo od letošnjega sejma IFA velika pričakovanja. Gotovo si želijo, da bi zmanjšali finančni izpad, ki bo letos v primerjavi z običajnim dogodkom ogromen in neizogiben, a obenem želijo poslati močno sporočilo, da pandemiji ne bodo in ne bomo dovolili, da nas paralizira in da ustavi našo ustvarjalnost, poslovanje in življenja.