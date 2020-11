Pozitivno presenečenje: je to pametni telefon leta?

Na slovenske prodajne police je v začetku oktobra prišel vznemirljiv Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition), nova, posebna različica Galaxy S20. Samsung Galaxy S20 FE nas je pozitivno presenetil, a ne zato, ker ne bi bili pri tej liniji telefonov vajeni kakovosti, temveč ker ponuja primerljive funkcije premijskim bratom in konkurentom, a po dostopnejši in ugodnejši ceni. Pod črto: S20 FE je eden od boljših mobitelov letošnjega leta, predvsem zaradi odličnega razmerja med kakovostjo in ceno.

Galaxy S20 FE je vrhunski pametni telefon, ki izstopa v tem cenovnem rangu in vključuje številne inovacije, ki so za uporabnike Galaxy pametnih telefonov najpomembnejše.

Naj vas ime ne zavede – Samsung Galaxy S20 FE (izdaja za navdušence, op. p.) ni namenjen le gorečim navdušencem nad znamko Samsung. Gre za telefon, ki je namenjen ljudem, ki želijo vse. Telefon, ki ne dopušča kompromisov, je navdahnjen s kombinacijo najnovejše inovacije S20. Samsung je tako združil priljubljene inovacije Galaxy S20 pametnih telefonov, vključno z gladkim drsenjem po zaslonu, kamero z umetno inteligenco, naprednim čipovjem, izjemno hitro povezljivostjo, zmogljivo baterijo in razširjenim polnilnikom, dodal nove, živahne barve, vrhunske inovacije ter ustvaril Galaxy S20 FE pametni telefon. "Nenehno komuniciramo z uporabniki in od njih prejemamo povratne informacije. Tako smo izvedeli, kaj jim je najbolj všeč pri Galaxy S20 pametnih telefonih, katere funkcije najpogosteje uporabljajo in kaj si želijo pri novem pametnem telefonu,” je dejal dr. TM Roh, predsednik in vodja oddelka za poslovne mobilne komunikacije pri Samsung Electronics. Galaxy S20 FE je najnovejši član Galaxy družine in predstavlja začetek dobe novih uporabniških izkušenj, ki so oblikovane tako, kot si uporabniki želijo. To je telefon po meri navdušencev vseh vrst. Če ste navdušeni nad fotografijo, igrami ali pa radi objavljate navdihujoče vtise vseh vrst. To je telefon, ki vam ponuja vse, kar potrebujete, da se lahko še več posvečate svojim hobijem. Če še niste privrženec pametnih telefonov Samsung, boste to z veliko verjetnostjo postali, če se odločite za nakup modela S20 FE.

Lep in pameten: elegantna zasnova, široka paleta barv ter zmogljivost

Pametni telefoni so čedalje bolj v središču našega življenja, zato morajo ponujati izjemno uporabniško izkušnjo - od oblikovne zasnove do zmogljivosti. Začnimo z zunanjostjo in dizajnom.

Vrhunski pametni telefon, zasnovan na podlagi povratnih informacij uporabnikov, je na voljo že od 649 evrov. Pametni mobilni telefon Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) je na voljo v dveh različicah, pri čemer bo cenejša podpirala le mobilna omrežja 4G, dražja pa tudi novejša omrežja 5G.

Na prvi pogled so vpadljivi predvsem minimalni okvirji in površina brez zareze – le z drobno odprtino kamere. Samsung Galaxy S20 FE - elegantno zasnovani pametni telefon je na voljo v šestih trendovskih odtenkih z gladkim mat zaključkom, od močnih in drznih do subtilnih in klasičnih barv - nebeško rdeči, nebeško oranžni, nebeško lila, nebeško zeleni, nebeško modri ter nebeško beli barvi. S pestro izbiro barv in elegantno zasnovo bo pametni telefon zlahka dopolnjeval vaš osebni slog. S20 FE sicer odlikuje teksturiran učinek meglice, zato bodo prstni odtisi po uporabi manj vidni.

Samsung je Galaxy S20 FE opremil z naprednim procesorjem in 5G povezljivostjo (hitrosti se razlikujejo in zahtevajo optimalno omrežje ter povezavo) za izjemno uporabniško izkušnjo. Zadovoljni smo tudi s strojno opremo, ki obsega šest gigabajtov sistemskega pomnilnika in 128 gigabajtov pomnilnika za shranjevanje podatkov. Pomnilnik lahko sicer do skupno 1 TB razširite s pomočjo microSD kartice, ki je naprodaj ločeno.

120 Hz omogoča gladko pomikanje z brezhibnimi zaslonskimi prehodi. Izjemno hitro in natančno odzivanje na dotik pa zagotavlja hitrejšo igro. Verjeli boste, ko se prepričate na lastne oči – in prste.

Kinematografska izkušnja na dlani

Kakovost zaslona predstavlja enega izmed dodatnih razlogov za nakup novega člana družine Samsung. Zaslon pri ločljivosti 2400 x 1080 slikovnih pik (s podporo HDR10+) ponuja visoko hitrost osveževanja zaslona s 120 Hz. V praksi to pomeni, da v posamezni sekundi izriše vse do 120 posameznih sličic (v primerjavi s 60 sličicami na sekundo na standardnih zaslonih). Rezultat? Posledično je mobitel na videz bistveno hitrejši tako pri igrah kot tudi pri animacijah.

16,6-centimetrski oziroma 6,5-palčni zaslon Super AMOLED ponuja bogate, žive barve in velik kontrast ter je dvakrat hitrejši od mnogih pametnih zaslonov. Ogromen, poglobljen zaslon je skoraj popolnoma brez motečih elementov in ponuja pravcato kinematografsko izkušnjo ogleda na dlani.

Samsung Galaxy S20 FE odlikujejo tudi odlični vidni koti ter tako visoka maksimalna svetilnost kot tudi minimalna svetilnost, ki bo prijazna do naših oči ob večernih urah. Zadovoljni smo tudi s podporo HDR. Videoposnetki so "čisti", medtem ko je odziv na dotik hiter z močno kombinacijo strojne in programske opreme, ki prinaša vrhunske zmogljivosti. V splošnem zaslon zagotavlja bolj poglobljeno izkušnjo ter zabavnejše igranje, pretakanje vsebin in videoklice. Dejanja so jasna in odziv na dotik hiter. Če le drsite vzdolž časovnice ali se sprehajate po svoji galeriji, se zaslon premika hitro, z manj drgetanja.

Pri gledanju videoposnetkov ali igranju iger na Galaxy S20 FE ne bo prihajalo do zamud, saj 16,51-centimetrski brezkončni-O Super AMOLED zaslon ponuja 120 Hz hitrost osveževanja.

Kamere ponujajo največ v tem cenovnem razredu

Dandanes je zajemanje posnetkov in njihovo deljenje najbolj priljubljen način izražanja. Samsung S20 FE navdušuje tudi s tremi kamerami na zadnji strani, ki vam omogočajo, da z lahkoto posnamete tisti dragocen posnetek brez filtra. Sistem kamer zadaj poleg glavne kamere dopolnjujeta še ultra široka in telefoto kamera, kar omogoča vsestranskost ne glede na situacijo. Tudi sprednja, selfie kamera je odlična - ima ločljivost 31 milijonov pik (MP), ki vključuje tehnologijo tetra-binninga.

Najpogostejša in najboljša izbira bo najverjetneje primarna kamera. Ta ponuja primerljive rezultate kot premijski brat Samsung Galaxy S20. Slike so ostre, polne detajlov, kamera pa je več kot uporabna tudi ob slabši svetlobi, zahvaljujoč optični stabilizaciji slike. Nadvse priročna je tudi ultra široka kamera, ki tako kot primarna ponuja ločljivost 12 MP in nam omogoča, da v fotografijo zajamemo kar največ.

Galaxy S20 FE z velikimi slikovnimi senzorji in obdelavo več kadrov omogoča, da posnamete bogatejše in živahnejše posnetke - tudi pri šibki svetlobi. Obdelava več kadrov v nočnem načinu z integracijo sličic, ki temelji na umetni inteligenci, stabilizira gibanje, tako bodo vaši posnetki vedno vrhunski. Vključuje tudi priljubljeno vesoljno povečavo, ki vam omogoča, da motiv na fotografiji povečate do 30-krat, hkrati pa novi pametni telefon ponuja priljubljena orodja za urejanje fotografij in videoposnetkov.

Galaxy S20 FE vključuje profesionalno glavno kamero in selfie kamero z 31 milijoni slikovnih pik, ki vključuje tehnologijo tetra-binninga.

Baterija, zaščita in družbena odgovornost

Kaj pa baterija? Bodite brez skrbi. Samsung je Galaxy S20 FE opremil s 4.500 mAH baterijo, ki lahko zdrži ves dan (na podlagi povprečne življenjske dobe baterije v običajnih pogojih uporabe), lahko pa seveda tudi več. Generalno gledano lahko pričakujemo vsaj dan uporabe ali celo dva, odvisno od zahtevnosti uporabnika. "Požrešnosti" sicer ni opaziti, le če boste igrali, prek celotnega dneva seveda ne boste prišli. Na čas delovanja sicer vpliva tudi 5G-povezava. Galaxy S20 FE sicer ponuja tudi hitro polnjenje - tako boste popolnoma brez skrbi, ne glede na to, kaj počnete ali kje ste[1].

Ker je življenje lahko nepredvidljivo, je Galaxy S20 FE odporen na prah ter vodo (IP68) in prenese potopitev v 1,5 metra vode do 30 minut. Zaradi družbene odgovornosti ima Galaxy S20 FE tudi vnaprej nameščeno Samsung Global Goals aplikacijo, ki združuje uporabnike iz 170 držav in jim pomaga doseči skupne cilje do leta 2030. Zahvaljujoč skupnosti Galaxy in uporabi aplikacije je Samsung zbral že več kot milijon dolarjev donacij za Razvojni program Združenih narodov.

