Poteza za prihodnost McDonaldsa: bomo tam kmalu zapravili več?

McDonald's je v začetku tega tedna razkril, da je pod svoje okrilje povabil izraelsko podjetje Dynamic Yield, ki se ukvarja z razvojem tehnologij za spreminjanje uporabniških vmesnikov nekaterih storitev v bolj osebne ali poglobljene izkušnje, temelj vsega pa je umetna inteligenca.

We’re excited to announce that we have entered into an agreement to acquire @DynamicYield, a leader in personalization and decision logic technology, to make experiences in our restaurants even more personal: https://t.co/mmVzyMqC3D pic.twitter.com/v4F4luL1TW