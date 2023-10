Posodobite svoj računalnik z Windowsom 11 Pro še danes in ga na Keysoffu kupite že za neverjetnih 13 €

Windows 11, ki je izšel pred malo več kot letom dni, je prinesel moderne posodobitve osebnim računalnikom in nam ponudil popolnoma nove izkušnje, s pomočjo katerih smo se lahko povezali, sodelovali ter bili slišani in videni. Že od izida Windowsa 11 so njegovi uporabniki aktivnejši od uporabnikov Windowsa 10 in ameriške stranke niso bile tako zadovoljne še z nobeno različico Windowsa. Vse različice Windowsa 11 vam omogočajo prilagajanje namizja, da ste produktivnejši. Z združevanjem oken lahko programe razporedite, kakor koli hočete, in se bodo lepo združili. Z izboljšanim glasovnim iskanjem boste lahko prihranili čas pri dolgočasnih nalogah, kot je odgovarjanje na e-pošto.

Foto: Keysoff.com

Za Windows 11 bi zapravili pravo bogastvo, kar bo za vas najbrž veliko breme, na Keysoffu pa ga lahko dobite že za 13,32 €. Keysoffova razprodaja vam bo pomagala močno znižati stroške, če ste vajeni prejšnje različice, pa lahko kupite Windows 10 Pro za 8,88 €. S to ponudbo boste ogromno prihranili, zato jo izkoristite.

50-odstotni popust na operacijske sisteme Windows (koda: BP50)

62-odstotni popust na Microsoft Office (koda: BP62)

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.