Poiščimo skupaj fotografije starih mobilnih telefonov

Informacijska in komunikacijska tehnologija nezadržno napredujeta, a to še ne pomeni, da so nekdanje naprave dozorele za popoln odstrel iz naših spominov. Skupaj obudimo spomine nanje!

Neverjetno je, kako zelo se je spremenila telekomunikacija v zadnjih desetletjih. Leta 1991 smo za večkilogramski telefon, ki je bil primeren le za pogovore na zelo omejenem območju Ljubljane in Zagreba, morali odšteti več tisoč evrov, minuta pogovora pa je takrat stala več kot danes mesečna naročnina z neomejenimi pogovori v domačem omrežju.

Legende nikoli ne izginejo

Čeprav z zmogljivostnega vidika naprave izpred desetletja ali več niso niti senca današnjih, se še vedno – tako kot pri starodobnih avtomobilih – z nostalgijo spominjamo takratnih naprav, ki so nam velik opomnik, kako tehnologija napreduje.

Pomislimo lahko na tiste modele, ki so postali legende in danes doživljajo svoje okrepljene in nadgrajene reinkarnacije. Spomnimo se nekaterih (predvsem evropskih) proizvajalcev, ki so takrat oblikovali prihodnost mobilnih komunikacij, danes pa jih je pokril prah nad južnokorejsko-kitajsko-ameriško prevlado.

Imate kakšen star zaklad?

Ali imate katero od teh legend ali kakšen drug star mobilni telefon še pri sebi? Gotovo ga ne uporabljate več, toda ali še deluje? Ste se od svojega nekdanjega mobilnega spremljevalca že poslovili, a imate še vedno njegovo fotografijo iz časov, ko ste ga (še) uporabljali?

Vabimo vas, da nam pošljete svoje fotografije starih mobilnih telefonov, saj ne bi želeli uporabljati samo svojih arhivskih fotografij. Fotografije, ki nas bodo najbolj navdušile s svojo starostjo ali posebnostjo, bomo nagradili s simbolično nagrado.

Vaši podatki so varni

Svoje fotografije nam pošljite prek spodnjega obrazca in pripišite svoje osebne podatke, če se želite potegovati za nagrado.

Dodatna pojasnila najdete v pravilih in pogojih.