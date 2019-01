Poglejte, kako so bile znane spletne strani videti pred desetimi leti

Uporabnike družbenih omrežij po vsem svetu je zajela mrzlica objavljanja svojih fotografij danes in izpred desetih let, ki se je je oprijelo ime #10yearchallenge oziroma "desetletni izziv" po slovensko. Mi smo se izziva lotili nekoliko drugače, in sicer smo s pomočjo orodja Wayback Machine preverili, kako so bile leta 2009 videti nekatere najbolj znane spletne strani.